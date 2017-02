La Policia redueix les visites de l´oficina itinerant del DNI a Olot

L´alcalde d´Olot, Josep Maria Corominas (CiU), en un programa d´atenció al ciutadà de Ràdio Olot va explicar que l´oficina itinerant de la Policia Nacional feia unes cinc visites a Olot per tal de tramitar renovacions del DNI. Va valorar que aquest any només faran dues visites. L´oficina també visita el Consell Comarcal de la Garrotxa, lloc on també han estat reduïdes.

Davant de l´avís de reducció de les visites per renovació del DNI, els gerents de l´Ajuntament d´Olot i del Consell Comarcal de la ­Garrotxa van reunir-se amb el subdelegat del govern a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante. De la reunió ha transcendit que el problema està en la manca de personal de la Policia.

Corominas va plantejar el tema de la renovació del DNI arran de la trucada d´una dona que va demanar per quan podia demanar hora per renovar el carnet. Va ser quan l´alcalde va explicar la situació. Segons ell, ja fa un temps va mantenir una reunió amb el subdelegat del Govern a Girona. Corominas li va explicar el problema que representa la renovació del DNI per a un determinat sector de la població.

Corominas va dir: «Hi ha gent, a la qual li és difícil prendre l´autobús o el taxi». A la reunió, segons l´alcalde, el subdelegat del govern li va dir que no patís, que tot s´arreglaria.

Després va passar un temps, sense que el tema de la renovació del DNI tornés a ser escoltat per l´alcalde. La situació va tornar a despertar, quan des de l´Oficina d´Atenció al Ciutadà li van comunicar que l´oficina de renovació del carnet no faria atencions en una data que tenien prevista.

Va ser quan van demanar la reunió dels gerents de l´Ajuntament d´Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa amb el subdelegat del Govern.

Corominas va explicar que els gerents de les administracions locals de la Garrotxa van presentar una oferta que incloïa espais i suport de personal.

Segons l´alcalde, el problema que li van transmetre els gerents és que la tramitació del DNI només pot ser feta per personal de la Policia Nacional i que la Policia no disposa de prou personal per a l´oficina itinerant.

La manca de personal, segons Corominas, no és una resposta prou convincent. També va indicar que donar explicacions als ciutadans del fet que no hi ha prou personal policial per fer atencions itinerants de renovació de carnets d´identitat és una acció que pertoca a la policia i no a les administracions locals.

El Consell d´Alcaldes de la ­Garrotxa ahir també va tractar la reducció d´atencions a Olot i la Garrotxa per la renovació del DNI.



Personal de Correos

De personal va l´altra temàtica a tractar pel Consell d´Alcaldes d´ahir. Fa uns dies el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona (PDeCAT) i l´alcalde de la Vall d´en Bas, Lluís Amat (La Vall Plural-ERC) van visitar els responsables del servei de ­Correus a Girona. El motiu era dur una queixa de mal servei a Sales de Llierca, Tortellà, Argelaguer, Montagut i Oix, la Vall de Bianya i la Vall d´en Bas.

El problema és que Correos no pot contractar gent pel seu compte i ha de fer contractes de poc temps per cobrir les baixes. En poc temps, els carters no tenen temps d´adaptar-se al repartiment en municipis d´entre 90 i 50 quilòmetres quadrats amb disseminats i urbanitzacions. Si no se´n surten amb els responsables de Correos de Catalunya, els alcaldes de la ­Garrotxa preveuen anar a Madrid.