Recollides de firmes a favor i en contra de l'acollida d'immigrants

Fins al 17 de febrer continua oberta la recollida de signatures a favor dels drets de les persones refugiades a les diferents facultats de la Universitat de Girona. L'acció s'adhereix a la campanya «Casa nostra, casa vostra», que només dissabte al matí va superar les 500 firmes a Girona. Un centenar de municipis arreu de Catalunya van fer el mateix.

El proper dissabte, 11 de febrer, hi ha un dels actes centrals de la campanya, un macroconcert per a les persones refugiades al Palau Sant Jordi de Barcelona. Una setmana més tard, el dia 18, es realitzarà una manifestació.

A l'extrem contrari hi ha un col·lectiu que s'autodenomina «Grup de Patriotes Catalans» que ha obert una campanya a la plataforma digital Change.org per recollir signatures en contra de l'acolllida de persones refugiades. Fent al·lusió a la campanya ciutadana que, precisament, defensa el contrari, aquesta agrupació ha titulat la seva iniciativa «Casa nostra no és casa vostra! No tots els catalans volem acollir refugiats». Fins ahir a la tarda, havien sumat 200 signatures.

Entre els seus arguments hi ha una enquesta de l'Institut d'Afers Internacionals de Chatham House del Regne Unit, amb una majoria contrària a la immigració provinent de països musulmans. També critiquen el cost econòmic que suposa per a les arques públiques i demanen que les iniciatives solidàries deixin de rebre el suport de la Generalitat.