Augmenta la demanda de DNI a les comarques gironines

El comissari general de la Policia Nacional a Girona, Francisco Pamplona, ha indicat que el cos manté el compromís d'emissió i renovació del Document Nacional d'Identitat als habitants de localitats allunyades d'una comissaria de la Policia Nacional i a persones amb poca mobilitat o malaltes que tenen problemes per anar a gestionar el DNI a una comissaria.

Francisco Pamplona ha explicat que cada vegada hi ha més demanda del document d'identitat. Els motius són l'avançament en l'edat d'emissió, les nacionalitzacions i l'augment dels desplaçaments dels ciutadans a països de la comunitat europea.

Pel que fa a l'edat, ha plantejat que fa un temps la necessitat de disposar de DNI no era obligatòria fins als 14 anys. Ara, en canvi, els pares porten els nens a fer-se el DNI amb pocs anys, perquè a l'escola els el demanen per poder anar a fer viatges.

Respecte a les nacionalitzacions, ha explicat que en els darrers temps cada vegada hi ha més persones que obtenen la nacionalitat espanyola. Ha assenyalat: «El primer que fan és treure's el DNI».

També ha indicat que cada vegada és més freqüent que persones amb voluntat de viatjar per Europa vagin a la comissaria a posar el DNI al dia.

Segons ha explicat, l'augment de la demanda ha obligat a una racionalització de la gestió de Documents Nacionals d'Identitat.

La lògica ha incidit en les sortides rurals. Segons ell, les sortides rurals per renovar o fer el DNI deriven de temps anteriors, quan la gent tenia més problemes per desplaçar-se.

Ha explicat: «Llavors els funcionaris de la Policia anaven amb una furgoneta als ajuntaments petits i durant dos o tres dies feien les renovacions del DNI».

El tema dels desplaçaments va ser el que van tractar el comissari general, el subdelegat del govern i els gerents del Consell Comarcal de la Garrotxa i de l'Ajuntament d'Olot en una reunió recent.

A la trobada, van acordar que en comptes d'anar sis vegades a l'any a Olot a fer renovacions del carnet n'hi anirien quatre. Les visites per gestionar renovacions i emissions es farien a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa. Ha comptabilitzat que en un dia els funcionaris fan 40 gestions de renovació o emissió del DNI.

Per la seva part el Consell Comarcal de la Garrotxa, d'acord amb els ajuntaments, es faria càrrec de fer una selecció entre la gent apuntada a la renovació o emissió del carnet. És a dir, donarien preferència a les persones grans i les persones amb problemes de mobilitat que ho tenen complicat per traslladar-se a les comissaries de Camprodon o de Girona.

El comissari va raonar que a les comarques gironines hi ha més de 200 municipis i la Policia no pot desplaçar-se a tots. Va posar d'exemple que, per fer totes les renovacions que es necessiten a Olot, hi estarien uns 30 dies.

Va considerar que la reducció en dos dies a l'any no afectarà les persones amb poca mobilitat o malaltes que hagin de fer-se el carnet d'identitat o renovar-lo.

Segons ha explicat, en situacions particulars de necessitat la Policia es desplaça a domicilis particulars o hospitals. Encara que en una sola jornada laboral, un funcionari faci la gestió d'un sol carnet d'identitat.