CCOO afirma que abaixar la ràtio als centres d'alta complexitat els estigmatitza

CCOO ha lamentat que no s'hagi tingut en compte a la comunitat educativa en l'acord que fixa els criteris generals per a la programació escolar del curs 2017-2018, que la Generalitat i l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya van signar dijous.

El sindicat va criticar que l'acord no aplica les mesures de l'informe del Síndic de Greuges, com la retirada de la puntuació extraordinària per familiars d'antics alumnes del centre, l'adequada escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives específiques o la limitació per norma de les ampliacions de ràtio que no tinguin a veure amb l'escolarització equilibrada d'alumnat quan hi hagi centres amb places vacants.

El sindicat va considerar que es continua estigmatitzant als centres d'alta complexitat, permetent una reducció de la seva ràtio, ja que aquests centres tenen dificultats per omplir la seva matrícula, amb la qual cosa la reducció en la ràtio no els suposa cap avantatge i en canvi els estigmatitza.

Per millorar la qualitat educativa, CCOO considera que la reducció de ràtio hauria de ser generalitzada en tots els centres. Sobre els d'alta complexitat, considera que han de tenir més suports personals i econòmics.