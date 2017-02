El corredor mediterrani passa per Madrid. Així consta oficialment i així consta també a l'hora de destinar-hi recursos econòmics. El Ministeri de Foment ha finançat infraestructures del corredor atlàntic i de les rodalies de Madrid amb diners reservats per millorar el deficient eix ferroviari mediterrani. Així ho va denunciar ahir des de Girona el secretari d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, Josep Vicent Boira, durant una conferència del Cercle d'Infraestructures a la Cambra de Comerç.

Boira va detallar que el Ministeri de Foment s'ha gastat 935 milions d'euros de la bossa del corredor mediterrani per finançar les obres per quadruplicar la connexió ferroviària entre Atocha i Chamartín, i també per millorar tram entre Atocha i Torrejón. Dues infraestructures de l'anomenat corredor central pensades per escurçar els temps de les línies que entren a Madrid pel sud.

«El corredor mediterrani passa avui per Madrid. És una realitat legal i al mateix temps és un contrasentit des del punt de vista econòmic, social i geogràfic», va asseverar Boira.

En aquest sentit, el secretari valencià d'Obra Pública va revelar que una part d'aquests gairebé 1.000 milions d'euros provenen de fons de la Unió Europea.

«Com que Madrid forma part del corredor mediterrani, algunes obres estan pagades amb fons d'aquest eix ferroviari. El fet que el mateix tram Algesires-Madrid també estigui inclòs al corredor atlàntic fa que totes les obres que puguin ser tant del corredor mediterrani com de l'atlàntic, i per tant, puguin rebre fons. És una opció que jo he definit com "Madrid sempre guanya"», va detallar Boira, que va afegir que Europa ja hauria detectat aquesta dualitat, si bé ho ha fet en algun document aïllat.



Falta de voluntat política

«Que els fons puguin anar tant al corredor atlàntic com al mediterrani és un contrasentit que l'única cosa que posa sobre la taula és una concepció radial de les infraestructures a Espanya i una idea que totes les infraestructures han de passar per Madrid», va lamentar. Segons Boira, el problema del corredor mediterrani no és una qüestió de diners, ni de visió, sinó de voluntat política.

Al llarg de la conferència celebrada a la Cambra de Comerç de Girona, aquest alt càrrec de la Generalitat valenciana va manifestar que actualment l'Estat encara concep les infraestructures «amb una mentalitat radial de fa 200 anys». «És el model neoisabelí que impera des del segle XIX pel qual creuen que l'economia funcionarà per excés d'infraestructures», va remarcar.

Com a exemple que no és una qüestió de diners, va revelar que segons dades del mateix Ministeri Espanya va invertir 56.000 milions en la xarxa transeuropea de transport (fonamentalment per al TAV i l'alta velocitat radial de la capital).

El secretari d'Obres Públiques i Vertebració del Territori valencià va augurar un futur «pessimista» i «preocupant», ja que la falta de previsió de millores per part de l'Administració central condemna la finalització del corredor mediterrani a un horitzó més enllà de l'any 2030.