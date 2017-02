Estudiants es revolten per la selectivitat

La selectivitat ha portat una sorpresa desagradable als estudiants de Batxillerat que al juny es jugaran l'accés a la Universitat. Si bé dimecres la Generalitat va afirmar que les proves mantenien l'estructura dels últims anys, l'alumnat s'ha revoltat perquè el model sí que inclou un canvi que els complica obtenir una nota alta. La reacció s'ha traduït en una queixa a través de la plataforma virtual Change.org que, en dos dies, ha sumat gairebé 10.000 signatures.

De les dues fases en què s'estructura la selectivitat, el conflicte es troba a la general. Aquesta part és obligatòria i consta de cinc exàmens, que computen per aconseguir una nota màxima de 10. L'altra fase és l'específica, que és voluntària i serveix per apujar nota; és a dir, la poden fer els estudiants que aspirin al màxim de 14 punts. En la fase general, l'alumnat s'examina de quatre matèries comunes: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història o Història de la filosofia. Pel que fa a la cinquena, aquest any s'haurà d'escollir entre les assignatures comunes d'opció, que són Història i fonaments de les arts, Matemàtiques, Llatí i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. És en aquest punt on les coses han canviat ja que, fins l'any passat, els estudiants podien triar lliurement entre una vintena d'assignatures. Per exemple, un estudiant de Ciències i Tecnologia podia fer Dibuix tècnic o Electrotècnia o un d'Humanitats podia incloure Història de l'Art a la fase obligatòria. Ara, però, això ja no és possible.

La petició a Change.org, que s'adreçada a la Generalitat i al Departament d'Empresa i Coneixement –al qual pertany la Secretaria d'Universitats i Recerca– demana recuperar el sistema del 2016 per no perjudicar els estudiants. Els promotors de la recollida de signatures afirmen que el model que tot just s'ha oficialitzat aquesta setmana, a quatre mesos de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), «pot tenir repercussió sobre les qualificacions de la selectivitat», ja que van les assignatures de Batxillerat es van triar seguint els criteris d'anys anteriors. Fins ahir a la tarda, la campanya havia reunit 9.637 firmes.