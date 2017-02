El Govern reclama el projecte del tercer rail a Portbou abans del 2020

La Generalitat va reclamar a l'Estat que el projecte per fer un tercer carril de Figueres a Portbou per transportar-hi mercaderies estigui sobre la taula l´any 2020 com a màxim.

Així ho va manifestar ahir al matí el secretari d'Infraestrcutures del Govern català, Ricard Font, quan va assegurar que l´executiu espanyol «mai ha posat sobre la taula la construcció d'un rail per adaptar-lo a l'ample internacional malgrat que sempre hem considerat que és molt important per als ports de Tarragona i Barcelona i per desenvolupar la terminal de Vilamalla».

«Si hi ha un element que posa de manifest és el diferent ritme de construcció del corredor mediter­rani en la seva branca madrilenya i en la branca catalana i valenciana», va concloure Font, que també va lamentar els retards en els altres trams de l´eix ferroviari mediterrani.