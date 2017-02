L'Ajuntament d'Olot cerca 1,5 milions d'euros per reformar l'Escola d'Art i Disseny

L'Ajuntament d'Olot cerca el milió i mig d'euros que fan falta per adequar l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot. La quantitat és la que assenyala un estudi demanat per l'Ajuntament per tal d'avaluar la despesa d'una adequació llargament reclamada per l'escola.

En la seva darrera comparaixença, l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), va explicar que han demanat la inclusió d'una partida al pressupost de la Generalitat per tal d'afrontar una millora general de l'escola.

Respecte a la previsió de comptes de la Generalitat, va valorar: «Per desgràcia està complicat». Segons ell, l'apartat de manteniment d'edificis és l'únic que podria encabir la reforma de l'escola.

Corominas va assenyalar que no solament han presentat la demanda al pressupost de la Generalitat, sinó que han mantingut contactes amb diverses persones.



Disposats a invertir

Va concretar que han enviat l'estudi al Departament d'Ensenyament i al grup parlamentari de Junts pel Sí. Va indicar que l'Ajuntament està disposat a invertir en la reparació en consonància amb la inversió que pugui fer el Departament d'Ensenyament.

L'alcalde va enumerar que la diagnosi de l'estudi marca problemes en els circuits elèctrics, en els sanitaris, en els tancaments i en els terres, els quals s'haurien de fer nous.

Corominas va indicar que la reparació de l'Escola d'Art és un tema d'urgència per passar el temps que fa falta per traslladar-la a l'antiga fàbrica de can Sacrest.

L'alcalde va explicar que havia de mantenir una reunió amb el director de l'escola, Antoni López, per tal d'informar-lo de les gestions.

En l'acte d'inici del curs, Antoni López va fer una exposició de la situació de l'escola. Les queixes han coincidit amb la diagnosi de l'estudi. Va valorar com un greuge comparatiu el que han de passar els alumnes de l'escola respecte a altres centres de la ciutat.