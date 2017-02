L'assalten i li roben 120.000 euros després de tenir-lo lligat 16 hores a Fornells de la Selva

L'home, que venia de Figueres, es va aturar just abans d'entrar a l'N-II, després que tres persones li requerissin fent-se passar per policies. Segons explica SER Catalunya, va ser aleshores quan el van lligar de mans i peus amb cinta americana i li van col·locar un drap a la boca. No va ser fins a la una del migdia del divendres, després de setze hores retingut, que un altre conductor el va veure estirat a dins el cotxe i va córrer a ajudar-lo trencant el vidre del vehicle. La víctima es troba en bon estat i els mossos investiguen els fets.