L'Audiència anul·la la clausura dels locals de la Jonquera inspeccionats

L'Audiència Provincial de Girona ha declarat nul l'auto judicial que va decretar la clausura dels locals comercials inspeccionats a la Jonquera. L'advocat Sergio Aguilar acaba de rebre la notificació conforme queda invalidada l'ordre perquè aquesta va ser inconcreta i va generar indefensió als comerciants que van resultat afectats.

La resolució indicava que «procedeix al tancament cautelar amb precinte policial dels establiments, la inspecció dels quals ofereixi dades que en el aquest es venen articles falsos al públic» i l'Audiència interpreta que aquesta disposició és tan inconcreta que «podria aplicar-se a qualsevol establiment d'Espanya» encara que fos propietat de persones no investigades ni relacionades amb la causa. A més, l'esmentada ordre deixava en mans de la policia decidir quins havien de ser els comerços a precintar.

Per a la secció tercera de l'Audiència provincial, resulta evident que en tractar-se d'una ordre genèrica que dona carta blanca a la policia, la indefensió dels imputats és palmària perquè no els permet «saber una cosa tan essencial com quins establiments en concret es precinten, per què són precintats i, sobretot i com reconeix la resolució» judicial, perquè en cada cas és necessari sacrificar la continuïtat del negoci.