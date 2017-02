Salut admet «dificultats» per aconseguir dosis de la vacuna contra l´hepatitis A

La manca de provisió de vacunes a escala global afecta el subministrament de centres d'atenció primària i centres de vacunació a Catalunya. La vacuna de l'hepatitis A infantil és una de les que n'està afectades i, tot i que es preveu que el mes de maig el subministrament estigui normalitzat, el Departament de Salut admet «dificultats» per aconseguir totes les dosis necessàries. Per aquest motiu, es prioritza la vacunació en primera dosi i s'endarrereix el recordatori que es posa als sis anys.

Des de l'Agència de Salut Pública s'ha assegurat que la primera dosi de la vacuna de l'hepatitis A és efectiva en un 97-100% dels casos i per aquest motiu, s'ha decidit endarrerir les segones dosis de les vacunes que es posen habitualment als sis.

Així doncs, i a l'espera que el mes de maig el subministrament d'aquesta vacuna ja estigui normalitzat, Salut prioritza els grups de risc i les primeres dosis, que s'administren als 15 mesos, tot i que admet que hi ha dificultats per aconseguir la totalitat de dosis necessàries fins a aquest moment.

La vacuna contra l'hepatitis A és una mesura complementària a la prevenció de la malaltia que, segons Salut Pública, es basa fonamentalment en mesures d'higiene. Per aquest motiu, la incidència de la malaltia ha disminuït notablement els darrers anys.

Catalunya és l'única comunitat autònoma que ha incorporat aquesta vacuna al calendari sistemàtic, amb l'excepció de Ceuta i Mellilla.

Una altra de les vacunes que està afectada per la manca de subministrament és l'antitetànica i l'antidiftèrica (Td). El Ministeri de Sanitat no disposa de vacunes per poder fer front a les indicacions d'administració actuals i no preveu tenir-ne durant el 2017.

Per això, s'ha decidit ajornar la vacunació sistemàtica, prevista als 14 anys (es posa a 2n d'ESO en l'àmbit escolar) i el recordatori d'adults fins que es recuperi el subministrament necessari. Des del Ministeri s'ha acordat doncs, prioritzar la vacunació TD en els casos de postexposició i en els casos de primera dosi en adults, es farà una valoració de risc individual.

En el cas d'aquesta vacuna, el Ministeri de Sanitat ha assegurat que s'està treballant amb les companyies farmacèutiques per aconseguir més dosis de la vacuna Td i s'ha sol·licitat informació sobre la seva producció durant el 2017 i anys següents.

També s'ha posat en contacte amb altres companyies per conèixer la disponibilitat de vacunes a altres països i poder gestionar de manera àgil la seva comercialització a l'Estat.

La vacuna antipneumocòccica 23.valent (Pn123), també inclosa en el calendari vacunal de persones de més de 65 anys, també podria patir alguns retards i per això, Salut prioritza els grups de risc, és a dir, les persones amb immunodepressió i amb asplènia (absència de la melsa) anatòmica o funcional.

Aquestes restriccions se sumen a les que es pateixen des del maig del 2015 en els recordatoris de la vacuna de la tos ferina, la diftèria i el tètanus per l'escassetat dels antígens contra la tos ferina.

Des de fa més d'un any i mig, hi ha dificultats de subministrament a nivell global que afecten les vacunes que contenen antígens contra la tos ferina, especialment les que es fan servir per reforç. Segons ha explicat aquesta setmana a Diari de Girona la conselleria, però, l'endarreriment de la segona dosi podria quedar solucionat a partir del segon semestre d'aquest any 2017, tot i que encara no és segur, i s'informarà tot just es puguin adquirir les dosis i tornin a estar disponibles. En aquest cas s'ha prioritzat també la vacunació dels nadons i les embarassades, per protegir les criatures en els primers mesos de vida.