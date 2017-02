La Selva concentra la majoria de víctimes mortals d'accident del 2016

La Selva concentra la majoria de les víctimes mortals d'accident de trànsit de l'any passat. En aquesta zona de les comarques gironines hi han perdut la vida 18 persones, sumant els sinistres viaris en carreteres i zones urbanes.

En aquesta comarca precisament hi va haver un accident amb diverses víctimes. Va succeir en ple pont de la Puríssima a Susqueda. Van morir dues dones i una nena en un vehicle on viatjaven set persones, quan tenia capacitat per a cinc. El cotxe va caure per un barranc. Van sobreviure el pare i tres menors. La mare de les criatures, que va morir en el sinistre viari, a més estava embarassada.

La resta de sinistres viaris de l'any a aquesta comarca han estat d'una sola persona, excepte un que va tenir lloc a Santa Coloma el 28 de juny. En aquesta ocasió un matrimoni d'edat avançada va perdre la vida en una pista forestal a Santa Coloma de Farners que hi ha entre l'Escala Forestal i el balneari Termes Orion.

La Selva és la comarca que lidera les víctimes mortals i l'any passat ho havien estat les de l'Empordà. I és que en total entre les dues comarques van morir 22 persones d'accident de trànsit. Onze a l'Alt Empordà i onze més a la zona del Baix Empordà. Enguany l'Alt Empordà també ha resultat castigat especialment, amb 12 víctimes. Set d'aquestes cal recordar que van morir en un sol accident de trànsit a la N-II al seu pas per Pont de Molins.

Per contra cal destacar que durant el 2016 no hi ha hagut cap víctima mortal en via urbana i interurbana, segons les dades del Servei Català de Trànsit, a les comarques del Ripollès i la Cerdanya.

Col·lectius vulnerables

Pel que fa al tipus de vehicles que conduïen els difunts, cal destacar que més de la metitat de les víctimes mortals registrades als municipis són col·lectius vulnerables, és a dir, ciclistes, vianants o motoristes. I en cas de ferits greus en accidents en vies urbanes, aquests col·lectius representen el 81% de la lesivitat greu.

I és que segons el balanç de sinistralitat del 2016, van morir tres vianants, un ciclista i dos motoristes. I pel que fa als ferits greus per tipus de vehicle en via urbana, el col·lectiu més castigat va ser el de les motocicletes, amb 48 ferits greus, mentre que de vianants van ser 31 víctimes mortals.

En zones interurbanes, és a dir, a la xarxa viària de les comarques de Girona, van perdre la vida tres vianants i van morir dos motoristes. I pel que fa als ferits greus, en aquest cas, a les carreteres són els vehicles lleugers com ara els cotxes que lideren el nombre de ferits greus amb fins a 94 i en segon lloc hi ha els motoristes, amb 52.

Cal destacar que la majoria de vícitmes mortals (18) van produir-se en dies feiners a les carreteres de Girona -de dilluns a dijous-.

Tot i això cal destacar que el diumenge és quan van perdre la vida més gent, en total 10 persones. En total a les carreteres van morir 34 persones.

En via urbana, com passa a la xarxa interurbana, els accidents de trànsit amb víctimes mortals també es van concentrar majoritàriament entre setmana durant l'any passat. Però un 30% de les víctimes també es van produir el dissabte, amb un total de tres de les 10 totals.

Finalment destacar que a Catalunya durant el 2016 van perdre la vida fins a 231 persones en el conjunt de la xarxa viària catalana, un 11,5% menys que l'any passat. La sinistralitat va registrar un total de 202 accidents mortals, dels quals 125 van ser en zona interurbana i 77 en vies urbanes. Segons el Servei Català del Trànsit (SCT) es tracta de la xifra més baixa de la història de Catalunya. Un descens que s'ha vist arreu d Catalunya.