El Servei d´Ajut a Domicili de Mifas ha atès 418 persones en 20 anys

El Servei d'Ajut a Domicili (SAD) per a persones amb discapacitat física que ofereix Mifas des de fa 20 anys, que es compleixen avui, ha atès 418 persones. El programa es va posar en marxa l'11 de febrer de 1997 amb l'objectiu principal d'evitar situacions de risc d'exclusió social o de deteriorament personal.

Aquest servei ajuda a realitzar tasques quotidianes que resulten impossibles o molt complicades per a persones amb dificultats de mobilitat. Al llarg de les dues dècades de funcionament, el SAD de Mifas ha tingut 14 treballadors cada any –tots ells amb certificat professional d'atenció sociosanitària a persones dependents–, que han atès una vintena d'usuaris. Aquests reben assistència per dur a terme tasques de la llar, com ara la neteja o la preparció dels àpats; així com també per fer les rutines d'higiene personal o per anar a comprar.



Avaluació de cada cas

Per sol·licitar aquest servei, que és complementari a la xarxa familiar de cada usuari, cal posar-se en contacte amb Mifas. Un cop s'ha fet aquest pas, una treballadora social de l'associació es desplaça al domicili per tal de valorar la necessitat del suport. El nivell de dependència de la persona, els seus recursos econòmics i el recolzament familiar i social amb què compta són factors que la professional té en compte a l'hora de prendre una decisió.

Mifas va informar que el programa es va iniciar gràcies a una línia d'ajuts econòmics incorporada en la convocatòria de l'IRPF del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que el 1997 va oferir per primer cop el Servei d'Ajut a Domicili a persones amb discapacitat física. En aquest punt, l'associació recorda que el Ministeri utilitza per a aquesta finalitat l'aportació dels contribuents que, quan fan la declaració de la renda, decideixen destinar el 0,7% dels seus impostos a programes desenvolupats per entitats socials.

Des del 2010, l'òrgan de salut pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, també contribueix en el finançament del SAD. Aquesta aportació i la del Ministeri permet a Mifas augmentar les hores d'atenció, tal com va informar l'entitat.

Per la seva banda, l'usuari contribueix a cobrir el servei amb un màxim de 3 euros l'hora, que pot ser gratuït o correspondre's a una aportació inferior en funció de la seva situació econòmica. Mifas va aclarir que si s'obtenen guanys amb el pagament dels usuaris, aquests es reinverteixen en el mateix programa.

Joana de Begur, sòcia de Mifas, és una de les persones que es beneficien del SAD –en el seu cas, des de 2014. La dona hi va acudir davant la impossibilitat d'ella i del seu marit de realitzar les tasques diàries. De Begur destaca la relació de confiança i complicitat que s'estableix amb la treballadora que els dona suport a la llar i recomana el servei a persones que es troben en la mateixa situació.