Oxfam Intermon Trailwalker: Concurs per patrocinar un equip

Per segon any consecutiu el Consorci de les Vies Verdes de Girona organitza un concurs per seleccionar l'Equip Vies Verdes que participarà en la cursa solidària Oxfam Intermón Trailwalker Girona, que tindrà lloc el primer cap de setmana d'abril. Girona acollirà, per sisè any consecutiu, una nova edició de la cursa benèfica, que tindrà un recorregut de 100 quilòmetres, compresos entre Olot i Sant Feliu de Guíxols (per la ruta del Carrilet). Durant aquest any també s'organitzaran curses Trailwalker a Madrid i al País Basc.

Els equips inscrits a la cursa solidària Trailwalker de Girona o aquells que vulguin participar-hi, poden optar al concurs #EquipViesVerdes i guanyar 1.500 euros per patrocinar l'equip. Per participar-hi cal publicar a la xarxa social de fotografia Instagram una imatge de l'equip entrenant a les vies verdes de Girona o participant en una de les edicions anteriors de la Traiwalker, amb l'etiqueta #EquipViesVerdes; ser seguidor del compte @viesverdesgi i aconseguir la màxima repercussió. Les tres fotografies que aconsegueixin més «m'agrada» entraran en un sorteig per escollir l'equip guanyador.

Als equips, que mantindran el seu nom d'inscripció, el Consorci de les Vies Verdes els facilitarà el logotip de Vies Verdes de Girona, que hauran de portar en l'equipament durant la cursa. A més, es farà un seguiment especial del #EquipViesVerdes durant el temps previ a la cursa i en el transcurs d'aquesta.