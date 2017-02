Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del vehicle que dimarts passat va atropellar a una motorista durant 150 metres per l'autovia A-2, i va fugir del lloc sense ajudar-la. La víctima, que va reconèixer que "estava viva de miracle", ha estat fent una campanya a través de les xarxes socials per intentar trobar el responsable de l'atropellament. De fet, la col·laboració ciutadana ha estat clau per poder trobar el sospitós. Es tracta d'un home de 30 anys i de nacionalitat espanyola que conduïa un Ford Focus de color negre. Els agents van poder identificar el model del cotxe gràcies a les restes que es van trobar al lloc de l'accident. El detingut ha passat aquest diumenge a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i ha quedat en llibertat amb càrrecs.

La policia ha pogut localitzar l'home que va atropellar una motorista el dimarts passat a Sils. La identificació del conductor ha estat possible gràcies a la col·laboració ciutadana, i a les restes que els Mossos van recollir del lloc dels fets, l'autovia A-2 al seu pas per la localitat selvatana, i que han conclòs que el cotxe que va colpejar la noia era un Ford Focus de color negre.

La víctima va escriure una carta explicant el què li havia passat, i demanant ajuda per tal d'identificar el conductor que no es va aturar, després d'arrossegar-la 150 metres sobre l'asfalt. En aquesta carta ja avançava el model del cotxe, el qual va veure des del terra just després de l'atropellament.

A la missiva reconeixia que la moto li "havia salvat la vida" i explicava com va quedar estirada al terra després de ser arrossegada fins que un altre cotxe la va socórrer. La noia va ser traslladada a l'hospital Santa Caterina de Salt per ser atesa.

Un cop detingut l'home ha declarat davant el jutge de guàrdia de Girona que l'ha deixat en llibertat amb càrrecs. Està acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, i un de conducció temerària.