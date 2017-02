Tret de sortida a la campanya de suport als contraris a la MAT que aniran a judici

Una seixantena de persones van donar suport ahir a la campanya «T-66 Judici de Molt Alta Tensió» que defensa els sis activistes contraris a la MAT que estan acusats per les protestes que hi va haver fa tres anys a Fellines, i per a qui demanen penes que van dels 21 mesos als set anys de presó. Els sis activistes estan acusats de desordres públics, coaccions i atemptat contra l'autoritat, per la protesta que hi va haver el vuit de gener del 2014 a Fellines. Un judici encara sense data en el qual també s'asseurà amb els activistes un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra que va ser el responsable de l'operatiu aquell dia. A l'agent se l'acusa d'un delicte de lesions i se li qüestiona la manera com la policia va dissoldre la protesta.

Segons la defensa dels acusats, els Mossos es va excedir en l'ús de la força i com a prova presenten informes de les lesions que van patir alguns dels concentrats. L'advocat d'un d'ells, que també farà d'acusació contra el Mosso, Benet Salellas, va explicar ahir que «no només hi ha el fet de les lesions» sinó que també posen en dubte «com va respondre el cos de Mossos d'Esquadra al dret a la protesta dels manifestants».

L'advocat va definir la MAT com «una espècie de catàleg» que mostra totes les lluites que s'han dut a terme per part dels ciutadans. «Hi ha hagut un flanc judicial contra totes les entitats que defensen el territori, i no han aconseguit frenar la protesta», va destacar Salellas.



Un judici a la MAT

Un dels acusats en aquest procediment, Víctor Cánovas, va explicar que la vista també ha de servir «per fer un judici a aquesta infraestructura», i va defensar el dret a «protestar de manera legítima» contra un model de país que «destrueix el territori».

Cánovas va posar en valor que s'hagi imputat el sotsinspector dels Mossos. Tothom va veure per televisió com actuava la policia contra els companys», va remarcar. L'activista, que es va enterrar dins un cotxe, assegura que els concentrats agredits «només volien saber com estava» i diu que els Mossos els van dispersar «de l'única manera que saben, reprimint».

La campanya porta per nom «T-66 Un Judici d'Alta Tensió» en referència a la investigació del sotsinspector dels Mossos i a la torre 66, la que passava just per aquest tram on va haver-hi els incidents.

Tot i que encara no hi ha una data assenyalada per al judici, Salellas vaticina que serà a l'estiu. «Ara hem rebut l'escrit del fiscal i ho enviarem tot a l'Audiència perquè fixi la data», va detallar.

Una de les particularitats és que la vista no es farà en un jutjat penal sinó que haurà de ser a l'Audiència Provincial de Girona, ja que un dels investigats és policia i té un aforament que així ho determina.

Es dona el cas que Benet Salellas serà defensa de part dels acusats i acusació contra el policia. Per contra, l'advocat de la Generalitat serà acusació contra els activistes i defensa del mosso encausat. A més, l'acusació també la lideraran el fiscal i l'advocat de Red Eléctrica.