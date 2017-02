Les trucades al telèfon 112 pugen prop del 10% a Girona amb 121.972 durant el 2016

El telèfon 112 va atendre gairebé un 10% més de trucades durant l'any passat des de la demarcació de Girona. En total va atendre 121.972 telefonades mentre que l'any 2015 n'havia gestionat 112.792.

La majoria d'aquestes trucades es van fer per demanar assistència sanitària i suposen el 32,2% de les totals, amb 39.233 trucades. En segona posició hi ha les 37.682 trucades (30,9%) que es van fer per motius de seguretat. I les segueixen les que tenen a veure amb motius de trànsit, fet pel qual des de la demarcació es van fer 23.024 trucades (18,9%) el 2016; i per incendis el 2016 es van fer 5.936 trucades (4,9%) i 5.142 trucades el 2015.

Ahir , 11 de febrer, es va celebrar el Dia Europeu del Telèfon d'Emergències 112 i es van donar a conèixer aquestes dades i també les que fan referència al global de Catalunya. I és que el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya CAT112 va atendre l'any passat 2.556.405 trucades procedents de tot Catalunya, mentre que l'any 2015 van ser 2.602.934 trucades.

De les 2.556.405 trucades rebudes l'any 2016, 1.465.585 van ser trucades operatives, que vol dir que van ser generades per una emergència i van activar algun tipus de recurs operatiu. El mes en què es va atendre un major nombre de trucades va ser juliol, amb 150.472 trucades.



Girona, al capdavant

Pel que fa a la distribució geogràfica de necessitat de telefonar el 112, el Gironès és el punt de la província on se'n van generar més. Es van fer 32.312 trucades al 112, un 12,6% més que l'any 2015. La majoria van ser per motius de seguretat (12.040) i 8.476 eren per demanar assistència sanitària, entre els motius més destacats. Cal dir però que més de la meitat, un 56,7%, es van fer des de Girona (18.319).

L'altre punt de les comarques de Girona que va fer servir més el telèfon d'emergències va ser la comarca de la Selva, des d'on es van fer 27.900 trucades. La majoria, 10.232 (36,7%), van ser per demanar assistència sanitària davant les 9.852 del 2015. Un 23,6% dels avisos al 112 es van fer des de Lloret de Mar, amb 7.180.

Des de l'Alt Empordà també es van fer bona part de les trucades que va rebre el 112 des de la demarcació de Girona. Es van realitzar 27.222 trucades, un 7% més respecte de l'any anterior. La majoria, 8.594, per motius de seguretat. I el punt des d'on se'n van fer més, degut a la concentració de població, va ser Figueres, amb 8.776.

També cal destacar que des del Baix Empordà l'any passat es van fer 21.725 avisos al 112. La majoria d'aquests per demanar assistència sanitària (7.249).



Pla de l'Estany, menys ús del 112

La comarca on es va utilitzar menys el 112 durant l'any passat va ser la del Pla de l'Estany. Es van tramitar 3.220 avisos, un 20% més que l'any 2015 quan s'havien realitzat 2.685 trucades. Gairebé la meitat, un 49,5% de les trucades es van fer des de Banyoles. Els banyolins van trucar 1.593 vegades al 112 el 2016 davant de les 1.320 del 2015.

L'altre punt de la demarcació on hi va haver menys ús d'aquest recurs és la comarca del Ripollès. Tot i això va augmentar, ja que durant el 2016 es van fer 3.619 trucades al telèfon d'emergències, un 7,4% més que l'any 2015, quan se'n van realitzar 3.369. La majoria, unes 1.307, es van fer des de Ripoll.

I finalment hi ha la Garrotxa entre les tres comarques on menys s'ha necessitat el 112. Des d'aquesta comarca l'any passat es van fer 5.974 telefonades, un 3,1% més que l'any anterior, amb 6.166 trucades. Més de la meitat, es van fer des de la capital, Olot amb 3.117 avisos davant dels 3.523 durant l'any 2015.