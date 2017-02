Acusen la Policia Nacional d'estigmatitzar els jueus per les falsificacions a la Jonquera

O es modifiquen els atestats policials relacionats amb l'operatiu contra el blanqueig de capitals i les falsificacions de la Jonquera o el Cos Nacional de Policia (CNP) podria acabar denunciat per estigmatització dels jueus i provocar un conflicte diplomàtic. Dos presumptes implicats en aquest cas als que la policia atribueix el blanqueig de més de 7,5 milions d'euros han demanat al titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Figueres que requereixi d'immediat al CNP la modificació o supressió de totes les expressions dels informes policials que «estigmatitzen per raó religiosa els investigats» i «atempten contra la dignitat i el bon nom de la religió jueva».

L'advocat que els representa, Joaquim Bech de Careda, aporta quatre informes policials en els que la policia atribueix al «grup religiós la comissió de delictes de blanqueig de capitals, contra la propietat industrial i integració en organització criminal» i retreu la inexistència de cap tipus d'investigació per part de la policia que permeti inferir la religió que professen els investigats. El lletrat qüestiona que els agents, en multitud d'informes, s'hagin dirigit als seus representats com a jueus i considera que això només té dues lectures: o bé desconeixen que els israelites poden professar la religió que desitgin –no tots són de tradició mosaica– o bé hi ha un ànim explícit de denigrar i estigmatitzar els jueus.

Bech de Careda entén que la reiterada aparició de referències tals com «grup de jueus» o «dirigent del grup de jueus» suposen «un descrèdit i una lesió a la dignitat de tots aquells que practiquen i professen el judaisme» a Espanya i al món perqué «de cap manera aquesta comunitat religiosa pot veure's associada d'aquesta forma a cap tipus d'activitat delictiva».

L'assumpte també es posarà en coneixement de la Direcció General de la Policia a través d'una queixa que també serà elevada al Ministeri de l'Interior i se'n donarà trasllat a l'ambaixada d'Israel a Espanya.

Per al lletrat, «aquestes expressions et retornen a una Espanya cavernària on s'estigmatitzava la gent per la seva condició religiosa i és indignant que una força pública que hauria de ser curosa amb els informes els ompli d'estigmatitzacions pròpies de règims feixistes de memòria tenebrosa».

L'operatiu policial es va saldar amb 71 detencions, sis escorcolls i 41 inspeccions en locals i naus, alguns tenien amagatalls secrets per guardar les falsificacions. Es van retirar 6.500 caixes de productes i s'estima que es van blanquejar més de 9 milions d'euros en tres anys.



La clausura era nul·la

D'altra banda, l'Audiència Provincial de Girona ha declarat nul l'auto judicial que va decretar la clausura dels locals comercials inspeccionats. L'advocat Sergio Aguilar acaba de rebre la notificació conforme queda invalidada l'ordre perqué aquesta va ser inconcreta i va generar indefensió als comerciants afectats.

La resolució indicava que «procedeix al tancament cautelar amb precinte policial dels establiments la insepcció dels quals ofereixi dades que en el mateix es venen articles falsos al públic» i l'Audiència interpreta que aquesta disposició és tan inconcreta que «podria aplicar-se a qualsevol establiment d'Espanya» encara que fos propietat de persones no investigades ni relacionades amb la causa. A més, l'esmentada ordre deixava en mans de la policia decidir quins havien de ser els comerços a precintar.

Per a la secció tercera de l'Audiència provincial, resulta evident que, en tractar-se d'una ordre genèrica que dona carta blanca a la policia, la indefensió dels imputats és palmària perquè no els permet «saber una cosa tan essencial com quins establiments en concret es precinten, per què són precintats i, sobretot, com reconeix la resolució» judicial, perquè en cada cas és necessari sacrificar la continuïtat del negoci.