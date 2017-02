Les comarques gironines registren 768 focs en habitatges durant el 2016

A les comarques gironines es van declarar 768 incendis en domicilis durant el 2016. Això suposa una vintena menys que fa dos anys. La majoria d'aquests focs són a l'hivern com a conseqüència d'un ús més freqüent d'estufes i altres aparells de calefacció. Des del cos de Bombers, però, alerten que un altre dels motius habituals són les «imprudències evitables» a la cuina.

La comarca on més n'hi va haver va ser la Selva (188), seguida del Gironès (180), l'Alt Empordà (151) i el Baix Empordà (141). Molt lluny se situa la Garrotxa, on els Bombers van apagar-hi 51 focs i el Pla de l'Estany i Ripollès, on només van produir 28 incendis en domicilis.

El cap de la regió d'Emergències de Girona, Enric Cano, recorda que els incendis a la cuina «es declaren durant tot l'any» i demana «molta atenció» quan s'encén un fogó o un electrodomèstic. «Hem de ser conscients que si tenim oli en una paella i no el vigilem es pot encendre i calar foc a la campana», alerta.

En l'àmbit català, els Bombers van haver de fer en tot el 2016 gairebé 4.500 sortides per apagar focs en domicilis. Una xifra que ha anat en augment en els últims anys i que des del cos reconeixen que, en bona part, es deu a «descuits» per part dels inquilins. De fet, aquest és el segon any que pugen els incendis a domicilis particulars, i és que el 2015 se'n van registrar 4.356.

Les comarques més afectades van ser el Vallès Occidental, on van registrar-se 570 incendis, seguida del Baix Llobregat amb 497 i el Barcelonès (416). Per contra, el Priorat, amb vuit, la Terra Alta amb set i l'Alta Ribagorça amb sis, van ser les comarques on menys incendis a la llar es van declarar.

El cap de la secció de Prevenció de Seguretat en la llar, Carles Noguera, reconeix que aquesta puja no es deu a cap causa en concret. En aquest sentit demana «tenir cura» quan es manipula foc –sobretot, mentre es cuina- o bé quan s'endollen estufes i aparells elèctrics.

Tot i que l'hivern és l'època en què més incendis es declaren, el sotsinspector i cap d'Emergències a Girona, Enric Cano, alerta que el foc més habitual és el que té lloc a la cuina. «Cal estar atent quan tenim alguna cosa al foc o al forn», alerta.

Cano explica que els Bombers tenen detectats tres tipus d'incendis en habitatges; el que comença a la cuina, el que es produeix per una mala combustió d'una estufa o una xemeneia i el que es declara com a conseqüència d'una instal·lació elèctrica en mal estat. «El problema, més enllà del foc, és el fum», explica Cano.



Consells en cas d'incendi

En aquest sentit, el sotsinspector recorda que els Bombers tenen un vídeo penjat a internet on es donen consells en cas d'incendi en un bloc de pisos. Cano diu que «és important» veure aquestes recomanacions ja que expliquen què cal fer en cas de confinament a casa. «Molta gent pot pensar que el millor és ventilar perquè surti el fum. Tot el contrari, cal tancar portes, posar barreres al fum», remarca.

El cap de regió a Girona també recomana instal·lar detectors de fum, que alerten si es produeix un incendi. «Són aparells molt econòmics i ens permetran tenir més temps de resposta», insisteix. Aquests detectors costen entre 6 i 20 euros, es poden trobar a qualsevol ferreteria o lloc especialitzat i són senzills d'instal·lar.

Enric Cano posa en relleu que una de les causes que provoca més focs en habitatge a les comarques de Girona és el mal manteniment de les xemeneies. Cano avisa que «cal netejar amb regularitat» les llars de foc, perquè s'hi acumula sutge i brutícia. «Si a més hi sumem el vent, pot provocar que la casa s'ompli de fum amb molta rapidesa», assenyala.

Per demarcacions, les comarques de Barcelona són les més afectades. En total s'hi van declarar 2.665 incendis en habitatges. Aquesta xifra representa un augment d'un 13% en dos anys. Pel que fa a comarques de Tarragona, van registrar-se 642 incendis aquest 2016. El Tarragonès amb 195 focs i el Baix Camp amb 142, van ser les més afectades. A la demarcació de Lleida els Bombers van haver d'apagar 421 incendis, la majoria al Segrià (112).



Més víctimes

L'augment del nombre d'incendis entre els anys 2015 i 2016 també deixa tres morts més. L'any passat van ser setze les víctimes mortals com a conseqüència d'un foc en un domicili, davant les tretze del 2015. Amb tot, Cano considera que els ciutadans cada cop «prenen més consciència» quan hi ha un incendi i «saben millor com actuar».

La dinàmica durant el gener del 2017 no és bona, i és que de moment ja hi ha hagut quatre persones que han perdut la vida durant el primer mes de l'any, i s'han produït 626 incendis en domicilis. A la província gironina, un dels casos més alarmants, va ser els tres incendis que es van declarar en una sola nit a Girona, Ripoll i Madremanya. Els Bombers van apagar els focs i sortosament en cap d'ells hi va haver ferits. Les causes d'aquests incendis van ser una estora elèctrica, en el cas de Ripoll, un aparell d'aire condicionat, a Girona, i unes restes vegetals del pati, a Madremanya.

I aquest mes de febrer continua la tendència. L'últim episodi greu es va produir en un pis de Castellfollit de la Roca, que va deixar 11 intoxicats lleus. A causa de l'incendi, un grup de veïns va haver de passar la nit fora de casa.