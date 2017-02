Detinguda una conductora a Celrà per circular contra direcció per la C-66 i provocar un accident

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial del Gironès i el Pla de l'Estany van detenir el passat divendres un dona de 48 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Celrà, com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir sota els efectes de l'alcohol i negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia.

A quarts d'una de la matinada del 10 de febrer, diversos ciutadans van trucar al telèfon d'emergències 112 per alertar que hi havia un vehicle circulant per la C-66, direcció Celrà, en sentit contrari. Immediatament es va muntar un dispositiu policial per tal de localitzar el vehicle infractor. Simultàniament, una de les dotacions policials que formava part de l'operatiu va localitzar, a l'altura del punt quilomètric 33.5 de la carretera, un accident de trànsit amb tres vehicles implicats.

Les víctimes, que van resultar il·leses, van explicar que un turisme que circulava contra direcció havia col·lidit amb el primer cotxe i havia provocat que els altres haguessin de sortir de la via per tal de no xocar. El conductor del vehicle infractor, tot i provocar l'accident, va seguir el seu camí circulant en direcció contrària.

Poc després, es va localitzar el vehicle circulant contra direcció a l'altura del punt quilomètric 30.5 de la C-66. Els agents van fer-li senyals lluminosos i acústics perquè s'aturés, sense èxit. En veure que no reduïa la marxa es van posar en paral·lel, tancant-li el pas una mica, fins que van aconseguir que entrés en el pàrquing d'una benzinera a l'entrada del municipi de Celrà. Tot i això, no es va desdir de la seva actitud i no es va aturar. Finalment, els mossos van haver de barrar-li el pas per tal que s'aturés.

Els agents van comprovar que la conductora presentava símptomes evidents de trobar-se en un estat etílic avançat. Li costava parlar amb claredat, desprenia una forta olor a alcohol i s'havia de recolzar al seu vehicle per no caure. També van comprovar que el vehicle presentava danys a la part lateral davantera esquerra, a l'alçada de la roda.

Una dotació de trànsit es va acostar al lloc per tal de fer-li la prova d'alcoholèmia però la dona s'hi va negar. Per tot això, els agents van detenir la dona per un delicte contra la seguretat viària, per conduir sota els efectes de l'alcohol i negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia. La detinguda, que no té antecedents, va passar el mateix divendres al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual la va deixar en llibertat. Un cas similar va passar el mateix dia a Roses, quan un veí de 29 anys de la mateixa localitat va generar alarma entre els veïns i va obligar a mobilitzar diverses patrulles de la Policia Local després d'accedir amb el seu vehicle a tota velocitat i contra direcció per un carrer. En adreçar-se al conductor, van veure que presentava símptomes d'haver begut o haver-se drogat i tot d'una es va enfrontar als agents. Aquests es van veure obligats a demanar reforços perquè el noi es va negar a fer-se proves i a pujar al vehicle per ser traslladat al CAP.