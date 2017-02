Detingut el conductor que va atropellar una motorista durant 150 metres i va fugir

Mossos d'Esquadra del Grup de Recerca i Documentació i d'Investigació d'Accidents de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van poder localitzar i detenir dissabte a la nit el conductor del vehicle que dimarts passat va atropellar una motorista durant 150 metres per l'autovia A-2 i va fugir del lloc dels fets sense ajudar-la. Es tracta d'un home de 30 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Banyoles que conduïa un Ford Focus de color negre. El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona ahir i va quedar en llibertat amb càrrecs. Se l'acusa de presumpte autor d'un delicte d'omissió del deure de socors, un delicte de conducció temerària i per originar un greu risc per a la circulació.

Els fets van tenir lloc el passat dimarts 7 de febrer, cap a tres quarts de dotze de la nit, al quilòmetre 695,5 de la carretera A-2, al terme municipal de Sils, on una conductora circulava amb la seva motocicleta en sentit nord. En deixar enrere una zona d'obres, un vehicle que circulava en la mateixa direcció va col·lidir contra la part posterior de la moto. El conductor del turisme no va afluixar la marxa i va arrossegar la moto i la seva conductora, que havien caigut al terra, uns 150 metres.

Després de l'accident, el conductor del cotxe va fugir sense auxiliar la víctima. Ràpidament es van activar els serveis d'emergència que van atendre la noia i la van traslladar a l'hospital de Santa Caterina de Salt.

Els agents de trànsit van obrir una investigació per tal de localitzar el conductor del vehicle fugitiu. Al lloc del fets van recollir restes del cotxe que havia provocat l'accident, les quals van permetre determinar que es tractava d'un turisme Ford Focus de color negre. La col·laboració ciutadana, però, va jugar un paper molt important.



Una carta al diari

La víctima va escriure una carta al Diari de Girona que es va publicar el passat divendres 10 de ferbrer. La noia, que va voler mantenir el seu anonimat, explicava el que li havia passat i demanava ajuda per tal d'identificar el conductor que no es va aturar, després d'arrossegar-la 150 metres sobre l'asfalt. Al text, la víctima ja avançava el model del cotxe, el qual va veure des del terra just després de l'atropellament. Sabia que era un Ford Focus a partir d'una òptica que el vehicle havia perdut i que li va donar una persona que es va parar per ajudar-la.

En la carta, la noia explicava que, en acabar el tram d'obres i començar el carril desdoblat, va sentir «una patacada enorme per l'esquena», seguida de «cops, rebolcada i arrossegament», i com va quedar estirada al terra després de ser arrossegada fins que un altre cotxe la va socórrer. També assegurava que anava a una velocitat adecuada, al voltant dels 80km/h, i reconeixia que la moto li «havia salvat la vida» ja que es va posicionar de manera que feia «un petit raconet de seguretat entre ella i el cotxe».

La víctima també «agraïa moltíssim» a tota la gent que aquella nit van parar a ajudar-la i que li van fer companyia.

D'altra banda, demanava la col·laboració ciutadana per trobar el conductor del vehicle fugit apel·lant tallers, planxistes recanvistes... i qualsevol persona que veiés un Ford Focus «negre o molt fosc amb el morro completament aixafat i sense llums».

La carta publicada al web del Diari de Girona es va compartir massivament a les xarxes socials, fet que va generar molt de ressó i, segons fonts del Grup de recerca i documentació dels Mossos de trànsit, va jugar un paper clau per trobar el detingut.