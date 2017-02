El fiscal demana investigar l´afer de les multes perdonades de Marigó

El fiscal ha sol·licitat al Jutjat d'Instrucció número 5 de Blanes que declari com a complexa la causa de les set multes que presumptament van perdonar l'exalcalde de Blanes, Josep Marigó (PSC), l'interventor de l'Ajuntament, Francesc Lucio, i una funcionària, Isabel Badós, a un veí de la població entre els anys 2013 i 2015.

La declaració de la causa com a complexa dona peu a entendre que, implícitament, el fiscal també busca investigar si entre el 2011 i el 2014 es van ignorar un nombre indeterminat de denúncies de l'Àrea d'Hisenda que van acabar prescrivint i, en conseqüència, mai es van cobrar. El Blanes Hoquei Club Fundació, que és qui va presentar la querella contra els tres acusats, estima que podrien existir fins a 1.200 expedients de sancions i multes sense cobrar, si bé a la querella no especifica el nombre exacte.

Aquesta querella per prevaricació administrativa interposada per la fundació va ser admesa a tràmit la setmana passada i s'acumula a les diligències prèvies obertes pel mateix jutjat el febrer de 2016 que fan referència a un delicte de prevaricació relacionat amb la tramitació d'expedients sancionadors fora de termini, presumptament de forma deliberada, a causa d'una suposada amistat entre el sancionat i l'interventor.

A partir d'aquí, el jutge haurà de decidir ara si els indicis aportats per la fundació –de moment, el fiscal no ha formulat acusació– tenen entitat suficient com per iniciar una investigació al respecte o bé el cas s'ha d'arxivar provisionalment per manca d'indicis rellevants.

La representació del club d'Hoquei –Elpidio Silva Advocats– assegura que se'ls ha intentat fer fora del procediment a través d'un recurs contra l'admissió a tràmit de la querella qüestionant la base legal per presentar-la. No obstant això, l'entitat ha aportat les resolucions de la junta atorgant els poders als seus advocats –en temps i forma– per exercir l'acusació.

L'esmentada querella indica que l'any 2013 es van interposar sis denúncies per infraccions de trànsit contra una mateixa persona, però que no va ser fins un any i mig després que l'Ajuntament va decidir incoar aquests expedients.

Segons la querella, aleshores s'hauria presentat una proposta de resolució per a totes aquestes multes que pretenia aconseguir que la Junta de Govern Local les arxivés. En el mateix paquet s'hauria incorporat encara una setena multa interposada tan sols tres mesos abans.



La causa de la suspensió

En el rerefons de la querella de la fundació hi ha la sospita que els tres denunciats –exalcalde, interventor i funcionària– haurien paralitzat a consciència les multes d'aquest veí de Blanes per acabar desestimant-les en comptes de declarar la seva caducitat. Així doncs, feia imposible que es poguessin reobrir els expedients sancionadors.

De ser així, suposaria l'existència d'un criteri arbitrari per al cobrament de les multes que la fundació creu que es deu a l'amistat existent entre l'exalcalde i l'interventor amb les persones que haurien sigut sancionades. El club, a més, fa extensiva aquesta amistat, de forma indiciària, al nombre indeterminat de sancionats que entre el 2011 i el 2014 van acumular multes a l'Àrea d'Hisenda que no han sigut pagades i que es calcula que poden arribar als 1.200 expedients.

Des d'Elpidio Silva Abogados recorden que la jurisprudència indica que la mera inactivitat en el procés sancionador ja és un acte il·legal.

Josep Marigó i Francesc Lucio ja van ser denunciats pel president del Club d'Hoquei Blanes, Josep Ridaura, fa tres anys pel sobrecost de la Ciutat Esportiva. L'Audiència Provincial de Girona va desestimar la denúncia.