Els radars de tram de la C-66 entre Corçà i Sant Joan de Mollet ja funcionen

Els dos radars de tram de la C-66 entre Corçà i Sant Joan de Mollet ja funcionen.

Des d'avui qui circuli per aquesta via ha de saber que hi ha dos cinemòmetres que controlaran la velocitat al llarg d´un tram de 8,72 km de longitud. El límit màxim de velocitat permès és de 100 km/h.

Segons el Servei Català de Trànsit (SCT) l'objectiu de la posada en funcionament dels radars tram nous és reduir la velocitat excessiva o inadequada i reduir-hi la sinistralitat.

El sistema de control de la velocitat mitjana funciona a través d´un equipament de reconeixement de matrícules situat a l´inici i al final del tram controlat, el qual mesura el temps de recorregut i calcula la velocitat mitjana per tal de determinar si s´ha superat el límit màxim de velocitat permès.

Aquests cinemòmetres tenen l´objectiu de prolongar l'efecte de la reducció de velocitat durant diversos quilòmetres fent així un espai viari segur.

Set radars de tram a Girona

Avui també s'ha posat en marxa un altre radar d'aquesta tipologia a Catalunya, situat a l'A-7 a Tarragona i això representa que Actualment ja funcionen 13 radars de tram en el conjunt de la xarxa viària catalana:

El primer que va entrar en funcionament va ser a la C-65 entre Cassà de la Selva i Llagostera, el maig de 2014.

N'hi ha quatre a la variant de Girona. En concret, n'hi ha dos a la N-II entre Fornells de la Selva i Quart que funcionen des del juny de 2015. I també n'hi ha dos més, un en cada sentit de la marxa a Girona des del juny de 2015.



Pendent el de l'Alt Empordà

A la demarcació de Girona encara hi ha un altre radar de tram que es troba en període de proves i que segons va anunciar la setmana passada la Directora del SCT, Eugenia Doménech es preveu que entri en servei d'aquí a un mes. Es tracta del situat a la N-II entre Agullana i Capmany.

Entre els avantatges dels controls de velocitat de tram destaquen, segons el SCT, hi ha que eviten frenades sobtades, cobreixen de forma efectiva un tram sencer d´una via, s´obtenen velocitats més igualades i uniformes al llarg de tot el tram. A més, són un element dissuasiu de gran efectivitat sobre el comportament dels conductors, constitueixen una eina eficaç per reduir la sinistralitat i millorar la seguretat viària i finalment, asseguren que és un sistema que complementa els sistemes de control convencionals, com els radars microones, de làser i els piezoelèctrics