Vilablareix multiplica per cinc la recollida de roba amb el porta a porta

La incorporació de la roba al sistema de recollida porta a porta de Vilablareix ha resultat un èxit tant per les xifres com la participació dels veïns. Amb aquest sistema, durant el 2016, s´han recollit un total de 4.586,5 quilos de roba que s´entrega a Humana i a Roba Amiga.

Una xifra que multiplica per cinc els 850 quilos que es van recollir el 2015 amb el contenidor que hi ha a la deixalleria municipal i que gestiona la cooperativa Roba Amiga.

De les quatre tones i mitja de roba reciclada l´any passat, 3.679 quilos s´han recollit a través del porta a porta i 440 més a través del contenidor que hi ha ubicat al tancat del disseminat. Tota aquesta roba la recupera Humana, mentre que els 467,5 quilos restants, s´han recollit a través del contenidor que hi ha a la deixalleria per a la cooperativa Roba Amiga. Aquest increment suposa que cada veí hagi passat de reciclar 0,33 quilos/ any a 1,74 kg a l´any durant el 2016.

L´alcalde David Mascort ha manifestat que estan "molt satisfets amb la resposta dels veïns" durant aquest primer any d´implantació de recollida de roba usada porta a porta. "Quan vam iniciar la recollida selectiva porta a porta sabíem que aquest era el camí a seguir. Ara les dades que estem recollint i l´excel·lent resposta dels veïns a nous projectes com la recollida de teixits, ens empeny a seguir treballant per millorar el medi ambient i la qualitat de vida dels nostres veïns", ha destacat.

El servei es va iniciar el gener de l´any passat i la recollida es realitza el primer dilluns de mes. I, per reforçar el servei, Els mesos de canvi d´armari (abril, maig, juny, octubre i novembre) es fan dues recollides mensuals.