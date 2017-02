El Consorci de la Costa Brava cessa el gerent després de menys de dos anys

El Consorci de la Costa Brava (CCB) ha cessat el gerent de l'entitat, Xavier Tristán, que ocupava el càrrec –de manera oficial– des de l'abril del 2015. L'ens, format per la Diputació de Girona i 27 ajuntaments del litoral gironí, ha pres aquesta decisió després que les últimes setmanes s'hagi fet pública una auditoria que enumera 26 incompliments comptables i de gestió al CCB, cosa que ha provocat que també s'hagi presentat un pla d'acció per resoldre les «mancances». Fonts de l'entitat han apuntat que es pretén que el nou gerent tingui un perfil «més administratiu». Pel que fa a Tristán, tornarà a la seva plaça de cap dels serveis tècnics de l'ens.

Així, els propers dies es convocarà el concurs per escollir el nou gerent del CCB. L'objectiu d'aquest procés és trobar una persona que garanteixi que l'entitat compleix totes les condicions (en l'aspecte administratiu). El motiu és que una de les primeres tasques del nou gerent serà aplicar les mesures del pla d'acció per corregir els incompliments detectats per l'auditoria. Una altra de les tasques serà treballar per ampliar la plantilla de l'ens. El president del CCB, Carles Pàramo, va explicar en la presentació del pla d'acció -fa dues setmanes- que l'entitat aposta per duplicar la seva plantilla, passant dels 11 treballadors actuals als 23 o als 24 empleats. De fet, l'entrada del nou gerent suposarà que la plantilla de l'ens tindrà un treballador més que ara (ja que Tristán seguirà al CCB).



Sense indemnització

Fonts de l'entitat també han remarcat que, com que la finalitat de l'ens és augmentar la seva inversió els propers anys, es preveu que el volum de feina de la direcció dels serveis tècnics –que assumirà de nou Tristán– també s'incrementi. Per això, han reiterat la necessitat d'ampliar la plantilla del CCB. Pel que fa a la sortida de Tristán com a gerent, no implicarà el pagament d'una indemnització. La raó és que l'actual gerent va obtenir el càrrec que ha ocupat els últims dos anys després de ser el candidat més ben valorat d'un concurs de selecció. Les bases del concurs establien que el règim laboral del gerent és d'alta direcció, de manera que així s'evita haver de pagar una indemnització en el cas d'un cessament.

El motiu és que fa tres anys el CCB va decidir no readmetre l'exgerent de l'entitat Manel Serra, cosa que va provocar que l'ens acabés pagant més de 300.000 euros a Serra com a indemnització (tal com dictava una sentència, ja que la situació es va resoldre als tribunals). De fet, Tristán va assumir provisionalment les funcions de gerent després del cessament de Serra -a finals del 2011-, tot i que no va ocupar la plaça de manera definitiva fins fa menys de dos anys. Les bases del nou concurs es preveu que mantinguin el mateix sou que ha tingut fins ara el gerent, que ha consistit en una retribució obligatòria de 60.500 euros anuals, una retribució complementària de 16.500 euros anuals i una remuneració per objectius de 4.500 euros anuals.

D'entrada, tal com estableix la legislació vigent, els aspirants a ser el nou gerent del CCB han de ser funcionaris de la mateixa entitat, de la Diputació o de qualsevol dels 27 consistoris que formen part de l'ens. Si entre els funcionaris no es presenta cap candidat a gerent, llavors la plaça serà oberta a tothom. L'entitat calcula que si el càrrec es cobreix entre els funcionaris que es poden presentar per aspirar a aquest càrrec, en el termini d'un mes i escaig el procés podria quedar resolt. El nou gerent es preveu que també segueixi tenint un règim laboral d'alta direcció; per tant, sense haver de pagar una indemnització quan es produeix el cessament.