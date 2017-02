Les croquetes seran les protagonistes de la campanya Sopars Maridats

Les croquetes, que aquest any compleixen el 150è aniversari de la primera referència escrita sobre la seva elaboració a Espanya, seran protagonistes de la campanya gastronòmica Sopars Maridats, que organitzen per cinquè any els col·lectius Cuina de l'Empordanet, Cuina del Vent i la Denominació d'Origen Empordà.

L'acció, que es prolongarà del 17 de febrer al 9 de juny amb l'excepció de la Setmana Santa, es va presentar ahir a Girona, on es va anunciar aquest homenatge a la croqueta i a aquest text que apareix en «El cuiner espanyol i la perfecta cuinera».

La campanya arrencarà el 17 de febrer el restaurant Sa Punta de Pals, on l'elecció de vins correspon a Bodegues Trobat, i conclourà el 9 de juny en el Vicus d'aquesta mateixa localitat empordanesa i en La Cuina d'en Norat de Roses amb maridatges de Cellers d'en Guilla i Espolla, respectivament.

Així mateix s'ha creat el website www.soparsmaridats.com, on l'usuari podrà trobar i descarregar tota la informació sobre la campanya i les notícies, així com els menús, que s'aniran penjant esglaonadament atès que aquests estan elaborats amb productes de temporada i és difícil preveure amb antelació quina serà la disponibilitat del producte.



Creació de vincles

A la presentació, duta a terme al restaurant Plaça del Vi de Girona, van intervenir Toni Izquierdo, president de la Cuina de l'Empordanet; Lluís Fernández, representant de la Cuina del Vent; Xavier Albertí, president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà; i Joan Català, president del Consell Comarcal del Baix Empordà. Tots ells van coincidir a asseyalar que aquesta acció, a banda de promocionar la cuina i els productes del territori, ajuda a crear vincles entre elaboradors, productors i restauradors, així com generar sinergies i treball conjunt entre les dues comarques: l'Alt i el Baix Empordà.

Acabada la presentació, es va oferir un tastet de croquetes, elaborades pels xefs de la Cuina de l'Empordanet i la Cuina del Vent, acompanyades pels vins dels cellers de la DO Empordà participants en la campanya.