La CUP demana també responsabilitats polítiques al Consorci de la Costa Brava

La CUP ha exigit responsabilitats polítiques al Consorci de la Costa Brava (CCB) després que aquest dimarts Diari de Girona hagi publicat que l'entitat ha cessat el seu gerent. La formació ha manifestat «preocupació per la incapacitat» dels càrrecs electes que gestionen l'ens «de reconèixer i assumir» les seves obligacions. Malgrat tot, el partit s'ha mostrat «esperançat» amb el fet que «a partir d'ara es reverteixin les irregularitats i les males pràctiques detectades en la gestió de l'organisme».

En aquesta línia, la CUP ha recordat que des que va difondre el text íntegre d'una auditoria que enumera 26 incompliments comptables i de gestió al CCB, «s'han precipitat els canvis en la gestió» de l'entitat. Per això, la formació ha apuntat que des que es van notificar les primeres irregularitats –el 28 de juliol de l'any passat, quan l'auditoria va entrar al registre de l'ens– fins a l'actualitat «s'han convocat un mínim de vuit juntes de govern i tres plens del Consorci, sense que cap dels seus representants polítics manifestés preocupació per la mala gestió de l'organisme».

El diputat provincial de la CUP, Lluc Salellas, ha considerat que «alguna responsabilitat han de tenir aquelles persones que cobren uns diners per fer una feina de control que s'ha demostrat que no realitzen». A part del cessament del gerent, el CCB va presentar també un pla d'acció fa dues setmanes per corregir els incompliments detectats per l'auditoria.