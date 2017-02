Uns dos milions per renovar les canonades del Trueta

L'hospital Josep Trueta de Girona invertirà gairebé dos milions d'euros en els propers dos anys per renovar tot el sistema de canonades verticals del centre. Les obres per substituir tot el sistema de canonades verticals d'aigua carrent, freda i calenta, de l'hospital van començar ahir i tindran una durada estimada de dos anys, perquè es faran per etapes per intentar minimitzar l'impacte dels treballs sobre l'activitat assistencial. Amb un cost total d'1,8 milions d'euros, aquest projecte és una de les inversions més importants previstes per la Generalitat a les comarques gironines aquest any.

Les canonades del centre es van instal·lar l'any 1982 i ara cal renovar-les. Fins ara s'havien anat substituint les canonades horitzontals cada cop que s'han fet obres a l'hospital, però el recanvi del sistema de canonades verticals és un projecte més complex, indica el centre.

La primera fase de les obres, que s'allargarà durant sis mesos, va començar ahir. En aquesta primera fase està previst canviar totes les canonades que van de la quarta planta a la novena, de la zona B de l'edifici, és a dir, la banda que dóna al riu.

Quan s'acabi aquesta part, s'actuarà en els mateixos pisos però per la façana de la carretera, a la zona A de les instal·lacions. Es deixarà pel final el recanvi de les canonades dels pisos que van de la planta -2 a la 3a.

Els treballs han començat a la part frontal de l'edifici; per aquest motiu, durant els propers quinze dies, quedaran inhabilitades tres habitacions individuals -una per planta- i una sala.

Amb aquesta inversió de manteniment, indica el Trueta, s'espera acabar amb els trencaments de canonades que es produïen de tant en tant i que condicionaven de forma important l'activitat assistencial dels serveis o les àrees afectades. Al maig del 2015, per exemple, una fuita d'aigua provocada pel trencament d'una canonada va obligar a tancar quatre quiròfans durant quatre dies.