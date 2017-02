Esperes de dos anys per aconseguir la vacuna de la meningitis B a Girona

Algunes farmàcies gironines acumulen esperes de més de dos anys per subministrar a les famílies la vacuna Bexsero contra la meningitis B. Aquesta vacuna, que no està inclosa al calendari vacunal però està recomanada pels pediatres, fins fa dos anys era només d'ús hospitalari i des de l'octubre del 2015 es ven a les farmàcies. Des del primer moment, però, ha patit problemes de subministrament per fer front a l'elevada demanda generada per les famílies que volen seguir la indicació del metge i vacunar el fill, a partir dels dos mesos de vida.

Un problema tècnic de GSK, els laboratoris que fabriquen la vacuna, agreujarà aquest desabastiment durant el primer trimestre del 2017. La companyia ha fet arribar a les autoritats sanitàries, distribuïdors i farmacèutics un comunicat en què explica que «problemes tècnics durant el procés de producció» han afectat algunes unitats que s'havien de distribuir a l'Estat, «fet que comportarà retards i una disminució del nombre de dosis disponibles durant els primers mesos de l'any».

Tot i així el laboratori remarca que no hi ha problemes de qualitat o seguretat amb les dosis de Bexsero que hi ha al mercat i que el subministrament de la profilaxi d'ús hospitalari està garantit. Recomana, a més, prioritzar la vacunació de les persones que ja han començat a protegir-se i que ja han rebut una dosi, ja que se'n posen dues.

Les dificultats per accedir a les unitats de la vacuna contra el meningococ B, però, no són noves, perquè el laboratori no dona l'abast per cobrir l'alta demanda del producte, que ha anat arribant en comptagotes al mercat.

En farmàcies com la Pere Alsius de Banyoles, la llista d'espera es pot allargar «més de dos anys», indiquen, i hi ha més de 200 famílies apuntades, si bé expliquen que alguns pares fan la petició en més d'una farmàcia per assegurar que l'aconseguiran. «En el nostre cas intentem tenir les dues dosis que fan falta abans d'avisar les famílies, per garantir que ningú queda penjat i no pot posar la segona després de la primera en el temps indicat», explica el farmacèutic Esteve Alsius.

En el cas de la farmàcia Anna Jubero, del carrer Major de Salt, entorn d'una quarentena de famílies també esperen la vacuna , que té una demora d'uns dos anys. Apunten, a més, que no reben cap unitat des de Nadal.

A la farmàcia Susana Palau de la ciutat de Girona, on arriben una o dues vacunes cada setmana, la llista d'espera és d'entre quatre i cinc mesos, i també es prioritza que es puguin servir les dues dosis al client.