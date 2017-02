Uns joves passen la nit al ras en desorientar-se i els rescaten a Meranges

Un grup de tres joves de les comarques de Tarragona dissabte a la nit van decidir fer una travessa al Pirineu i van escollir la zona de Meranges. La van voler fer de nit, tot i que les previsions meteorològiques apuntaven a mal temps, per vent i neu. Pels volts de la una de la matinada, però, van alertar el 112 que es trobaven a una zona de la qual no podien sortir, propera al forat del Bou.

Els Bombers van estar en contacte permanent amb els joves, que van passar la nit al ras. Quan va fer-se de dia els Bombers van anar-los a rescatar, tot i que el mal temps va dificultar l'enlairament de l'helicòpter.

Tot i això, pels volts de les deu va poder activar-se i juntament amb efectius dels GRAE van anar fins al lloc on es trobaven els nois. Els van indicar que anessin baixant fins al punt del mitjà aeri, on es van recollir dos dels nois. El tercer va anar per terra i els Bombers els van acompanyar fins on tenien el cotxe, al refugi de Malniu. Sortosament els joves no van patir cap tipus de lesió, només estaven cansats. Interior podria valorar si el seu cas va ser una negligència.