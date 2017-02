Mor a Olot el mestre d'escola i pintor paisatgista Ramon Planas

El pintor Ramon Planes va morir diumenge passat a causa d'un infart. Es dona la circumstància que el dia abans havia presentat el cartell del Carnaval d'Olot, davant de centenars de persones. Fins i tot, pocs minuts abans de morir havia enviat watsapps a diverses persones.

El pintor estava en tractament per problemes coronaris. L'entitat organitzadora del Carnaval, el CIT, ha fet arribar una nota de condol als mitjans de comunicació. Planes havia nascut a Lleida el 1953. En aquella ciutat va estudiar magisteri i va treure plaça de mestre. Tenia dèria per la pintura artística. L'afició el va dur a demanar una plaça de mestre a Olot, perquè sabia d'una tradició en la pintura de paisatges a la capital de la Garrotxa.

El 1976, va aconseguir una plaça de mestre a l'Escola Malagrida, on va fer de mestre fins fa poc. Quan va arribar a Olot hi havia moviment artístic. Es va comprometre en l'Escola de Belles Arts, anterior a l'actual Escola Superior d'Art i Disseny d'Olot. Va fer exposicions i va agafar estil propi. Un estil basat en un tractament propi del paisatge que el va dur a exposar a París, Lleida i Mallorca. La seva pintura va ser glossada per Manuel Vázquez Montalbán.

En el darrers temps formava part del moviment artístic Àmbit Sant Lluc.