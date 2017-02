Els radars de tram de la C-66 entre Corçà i St. Joan de Mollet ja funcionen

Els dos radars de tram de la C-66 entre Corçà i Sant Joan de Mollet ja funcionen. Des d'ahir, qui circuli per aquesta via ha de saber que hi ha dos cinemòmetres que controlaran la velocitat al llarg d'un tram de 8,72 km de longitud i comptabilitzaran la velocitat mitjana entre els municipis de Corçà, Rupià, la Pera, Flaçà i Sant Joan de Mollet. El límit màxim de velocitat permès en aquesta carretera que uneix l'Empordà i el Gironès és de 100 km/h.

Segons el Servei Català de Trànsit (SCT) l'objectiu de la posada en funcionament dels radars de tram nous és reduir la velocitat excessiva o inadequada i reduir-hi la sinistralitat.

El sistema de control de la velocitat mitjana funciona a través d'un equipament de reconeixement de matrícules situat a l'inici i al final del tram controlat, el qual mesura el temps de recorregut i calcula la velocitat mitjana per tal de determinar si s'ha superat el límit màxim permès.

Aquests cinemòmetres tenen l'objectiu de prolongar l'efecte de la reducció de velocitat durant diversos quilòmetres, fent així un espai viari segur.



Set radars de tram a Girona

Ahir també es va posar en marxa un altre radar d'aquesta tipologia a Catalunya, situat a l'A-7 a Tarragona, i això representa que actualment ja funcionen 13 radars de tram en el conjunt de la xarxa viària catalana.

El primer que va entrar en funcionament a les comarques de Girona va ser a la C-65 entre Cassà de la Selva i Llagostera, el maig de l'any 2014.

N'hi ha quatre més a la variant de Girona. En concret, n'hi ha dos a la N-II entre Fornells de la Selva i Quart que funcionen des del juny de 2015. I també n'hi ha dos més, un en cada sentit de la marxa a Girona des del juny de 2015.

Aquests de la variant juntament amb el Cassà de la Selva, en un any i mig van caçar gairebé 6.500 conductors que sobrepassaven la velocitat permesa.

A la demarcació de Girona encara hi ha un altre radar de tram que es troba en període de proves i que segons va anunciar la setmana passada la directora del SCT, Eugenia Doménech, es preveu que entri en servei d'aquí a un mes. Es tracta del situat a la N-II entre Agullana i Capmany.

El motiu del retard no s'ha explicat oficialment però s'apunta que hi hauria hagut algun problema amb la titularitat de la via, que hauria fet que s'hagi acumulat un retard de la seva posada en marxa.

I és que estava previst que tant el de la N-II com el de la C-66 que ahir va entrar en funcionament, es possessin en marxa l'estiu passat i llavors es va retardar fins cap a finals del 216. Finalment, però, només funciona el de la C-66 i el de la N-II al seu pas per l'Alt Empordà, i el mes vinent hauria de començar a controlar.

Entre els avantatges dels controls de velocitat de tram destaquen, segons l'SCT, hi ha que eviten frenades sobtades, cobreixen de forma efectiva un tram sencer d'una via, i s'obtenen velocitats més igualades i uniformes al llarg de tot el tram.



Reduir sinistralitat

A més, són un element dissuasiu de gran efectivitat sobre el comportament dels conductors, constitueixen una eina eficaç per reduir la sinistralitat i millorar la seguretat viària i, finalment, asseguren que és un sistema que complementa els sistemes de control convencionals, com els radars microones, de làser, entre altres.

Es dona el cas que a part dels radars de tram que ahir van entrar en funcionament a la C-66 a Corçà i a l'autovia A-7 a Tarragona (entre Vila-seca i Altafulla), l'SCT també en preveu més, en total n'hi ha un paquet de 10 que es va pressupostar conjuntament. Els que falten per funcionar es troben a la carretera C-16 a Cercs (entre Bagà i Berga) i en un altre punt de la carretera C-16 a Sant Cugat del Vallès (entre Terrassa i Barcelona).