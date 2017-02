Reclamen més contundència de totes les administracions per acollir refugiats

La plataforma Girona Acull i la campanya Casa Nostra, Casa Vostra s´han proposat que la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona en suport a les persones refugiades sigui la més gran d´Europa, pel que organitzen autobusos per anar-hi. Després, esperen que totes les administracions reaccionin amb més contundència del que han fet fins ara, des dels ajuntaments fins a l´Estat, passant per la Generalitat. «La desobediència, si cal», ha apuntat una portaveu de Girona Acull, Dolors Serra, en referència al Govern català.

Ella mateixa ha recordat que Casa Nostra, Casa Vostra es va posar en marxa fa uns mesos per denunciar la situació de refugiats i immigrants, sensibilitzar i mobilitzar la població i «pressionar les institucions perquè impulsin polítiques d´acollida reals, efectives i dignes»; ja que totes, ha afirmat, «tenen instruments» per fer-ho.

En nom dels dos col·lectius, Serra ha detallat que els ajuntaments han de garantir la inclusió social, facilitar l´accés a l´habitatge i agilitzar els tràmits d´empadronament que determinen l´accés als serveis bàsics. Pel que fa a la Generalitat, ha dit que «té la responsabilitat de garantir una acollida digne i en igualtat de drets» i ha especificat que «té competències en salut, educació, habitatge, treball i assistència social». R

especte el Govern de l´Estat, ha reclamat que proporcioni «vies segures i legals» per evitar les morts de les persones que intenten arribar-hi; a més d´aplicar i augmentar les places d´assentament que li corresponen, donar asil, protecció internacional i flexibilitzar la reagrupació familiar. I finalment, ha subratllat que la Comissió Europea hauria d´augmentar recursos i fer complir els compromisos d´acollida dels estats.

«Prou excuses. Acollim ara» és el lema de la manifestació organitzada per dissabte, que a les 4 de la tarda sortirà de la plaça Urquinaona de Barcelona i acabarà al passeig marítim. A Girona, la campanya té el suport, entre altres entitats, del Club Bàsquet Uni Girona, la Universitat de Girona, la Coordinadora d´ONG Solidàries i la Fundació Llibreria les Voltes. Aquesta última gestiona el transport dels autobús per desplaçar-se fins a la capital catalana; els bitllets es poden comprar a 12 euros al seu web (www.lesvoltes.cat) o a la botiga, a la plaça del Vi de Girona.

El seu responsable, Joan Matamala, ha explicat el seu suport a la campanya tot remarcant que «és una acció més de la societat civil on es demostra que nosaltres, com a poble, actuem d´una manera molt diferent dels actuals governants». Per ara, es preveueun dos autobusos, que sortiran de Fontajau a les 12 del migdia.

Un cop s'hagi fet la manifestació, Casa nostra, Casa vostra entregarà les signatures en suport del seu manifest que ha recollit fins ara: prop de 65.100 a tot Catalunya, 5.000 de les quals a les comarques de Girona.