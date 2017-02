Un total de 7.150 alumnes de la demarcació de Girona fan avui i demà proves d'avaluació de 4t d'ESO

Un total de 7.150 alumnes de la demarcació de Girona s'examinen avui i demà, 14 i 15 de febrer, de les proves d'avaluació de 4t d'ESO, que enguany es realitzen per sisè any consecutiu. S'avaluen les competències de llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera i matemàtica, i també la cientificotecnològica, que es va incorporar per primer cop en la passada edició de les proves.

La prova permet mesurar el grau d'assoliment de les competències bàsiques al final de l'etapa obligatòria.

A tot Catalunya, són un total de 69.408 alumnes els quals s'examinen. Pertanyen a un total de 1.064 centres educatius d'arreu del país: 547 centres de titularitat pública i 517 centres concertats i privats.

La prova la dissenya i l'aplica el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb la Inspecció d'Educació. En aquesta edició s'han organitzat 60 comissions que duran a terme la gestió i la correcció. En l'àmbit de tot el territori català, un total de 2.548 professors fan d'aplicadors i, d'aquests, 1.145 fan també de correctors.

Els centres podran conèixer els seus resultats a partir del 18 d'abril.