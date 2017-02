La burocràcia espanyola pot tornar a fer caure el turisme rus

La recuperació que l'any passat va experimentar el turisme rus a les comarques de Girona (i a tot Catalunya) després d'uns quants exercicis de decreixement, pot estruncar-se per culpa de la burocràcia espanyola. La patronal d'operadors turístics russos, en ple Any Dual del Turisme Espanya-Rússia, ha alertat les autoritats espanyoles que s'estan registrant problemes els últims mesos amb la concessió de visats a ciutadans d'aquest país, la qual cosa repercuteix negativament en els viatges a Espanya.

«Els operadors turístics russos per a Espanya s'han vist obligats a suspendre l'organització de vols xàrter des de ciutats com Perm, Voronej o Samara, entre altres», assenyalava ahir la Unió Russa de la Indústria Turística (RST). Agregava que, «segons les dades de les agències, els turistes cada vegada amb més freqüència desisteixen dels seus plans de visitar Espanya i trien altres destinacions més accessibles en termes de visats».

La queixa està continguda en una carta enviada a finals del gener passat per aquest organisme al Ministeri d'Exteriors espanyol, i a la qual encara no tenen resposta, va informar una portaveu de la RST.



Tancament de centres de visats

En la missiva s'explica que els problemes van començar quan la companyia índia BSL International el passat 17 de desembre va iniciar la gestió de la concessió de visats per a Espanya, després d'haver guanyat el concurs públic per a aquest servei, externalitzat per les autoritats espanyoles des de fa més d'una dècada.

Detallen «retards, cues, dificultats per accedir al centre de trucades» entre d'altres, a més del problema més important: el tancament dels centres de concessió de visats que Espanya tenia a 24 ciutats russes amb una altra companyia.

Fonts del Consolat espanyol a Moscou van reconèixer ahir que existeix «preocupació» i que es fa «un seguiment continu» de com estan funcionant les coses, així com de les queixes que estan rebent.

L'any 2016 els russos van tornar a fer turisme a les comarques de Girona i a Catalunya en general. La caiguda brusca de viatgers d'aquest país els dos anys anteriors va ser deguda a la crisi d'Ucraïna i la devaluació del ruble. Finalment, la tendència es va invertir l'any passat. La burocràcia amenaça ara a tornar a fer retrocedir un turisme que és dels principals en algunes zones de la Costa Brava, com Lloret de Mar.