Els cabals dels rius creixen i el Ripollès registra gairebé 90 litres per les pluges

Les pluges acumulades de dilluns i d'ahir van fer créixer temporalment els cabals dels rius i van omplir els pluviòmetres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteo.cat), les comarques del Ripollès i la Cerdanya són les que van registrar una quantitat més elevada de precipitacions, que en alguns casos van arribar fins a uns valors acumulats de 80 litres per metre quadrat.

A la resta de la demarcació, les pluges van deixar registres d'entre 15 i 50 litres aproximadament.

A Olot per exemple van caure 45 litres per metre quadrat. A Girona ciutat, 20 litres; a Banyoles, 28 litres; i a Torroella de Montgrí, 20 litres. Les pluges també van fer créixer de manera temporal els cabals dels rius i rieres gironins. El Ter, per exemple, baixava ahir al migdia a 30 metres cúbics per segon a l'altura del pont de la Barca de Girona. Una xifra molt superior als 3 metres cúbics per segon que baixava la setmana passada, el llindar legal per mantenir la seva viabilitat ecològica.

També altres rius com la Muga van veure incrementat el seu volum. Al seu pas per Castelló d'Empúries, aquest riu empordanès registrava un cabal de 20 metres cúbics per segon, quan els seus registres habituals són d'entre 1 i 2 metres cúbics.

A Olot el riu Fluvià va passar de 0,8 a 15 metres cúbics per segon, i a la Bisbal d'Empordà el Daró també va créixer substancialment. Tanmateix, ahir a la tarda tots aquests rius ja començaven a recuperar els seus cabals habituals.

Les pluges continuades també van fer pujar el nivell de les rieres. Això va provocar alguns incidents, com per exemple al riu Manol a Figueres (a la via que uneix el Far d'Empordà amb Vilatenim), on un cotxe que el volia creuar va quedar atrapat a les 10 del matí d'ahir. L'incident va motivar l'actuació dels Bombers, que van rescatar el conductor il·lès.

I a Blanes un vehicle de la neteja va quedar atrapat en un esvoranc de 10 metres quadrats al tram final del passeig de s'Abanell. L'Ajuntament de Blanes es va posar en contacte ahir al migdia amb tècnics del Departament de Costes i Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya perquè investigui les causes que van provocat la formació de l'esvoranc.

A l'espera d'un informe tècnic, tot sembla indicar que la repetida acció dels darrers temporals ha acabat per afectar el subsòl del passeig.



Onades de 7 metres a Begur

Protecció Civil va mantenir ahir l'alerta del Pla Inuncat pel temporal marítim amb fort onatge i mar de fons. Segons dades del Meteocat, la matinada de dimarts es van assolir els 6,8 metres d'onada màxima a la boia situada davant del cap de Begur.