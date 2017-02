Un cotxe d´autoescola circula a 137 km/h en un tram de 90

Aquest dissabte, els agents de Mossos d'Esquadra de Trànsit van enxampar un professor d'autoescola a 137 quilòmetres per hora a l'A-2, al seu pas per Caldes. El conductor, de 49 anys i de nacionalitat espanyola, és un veí de Blanes i va quedar denunciat com a presumpte autor d'una infracció d'excés de velocitat. El cas es va produir al quilòmetre 704 de la carretera A-2, dins del terme municipal de Caldes de Malavella, on els Mossos havien establert un control de velocitat.

Quan passaven deu minuts de les dotze del migdia, els agents de Trànsit van detectar un vehicle d'autoescola, arrossegant un remolc, que circulava a 137 km/h en un tram limitat a 90 km/h.

Els policies, després d'aturar el vehicle, van identificar el conductor i el van denunciar administrativament per conduir amb excés de velocitat amb un vehicle d'aquestes característiques, fet que li podria suposar 300 euros i la retirada de 2 punts del permís de conduir.

I al Baix Empordà, en una altra actuació, els Mossos van denunciar un conductor que circulava a 175 km/h per la C-31. El denunciat és un jove de 27 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Forallac. Va quedar denunciat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una velocitat penalment punible.

Els fets van passar en un control de velocitat que les patrulles de trànsit havien establert al quilòmetre 330.1 de la carretera C-31, a Mont-ras. Pels volts de les dotze del migdia, els Mossos van detectar un turisme que circulava a 175 km/h, en un tram limitat a 80 km/h. Per aquest motiu van denunciar penalment el conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. El conductor haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.