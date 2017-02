Dos dies d'exàmens per a 7.150 alumnes de 4t d'ESO de Girona

Un text sobre César Bona, qui va ser candidat a millor professor del món, i un text adaptat de la novel·la Pedra de tartera, de Maria Barbal, van protagonitzar els exàmens de castellà i català que els més de 69.400 alumnes catalans de 4t d'ESO van fer ahir en el marc de les proves de competències bàsiques. Als centres educatius de les comarques de Girona, 7.150 noies i nois van fer els exàmens.

A diferència de l'any passat, els alumnes van començar a les nou del matí amb la prova de matemàtiques, seguida per la de castellà i, finalment, la de català. La prova de competència matemàtica va incloure exercicis de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d'espai, forma i mesura i també d'estadística i atzar. Pel que fa a les proves de competència en llengua catalana i castellana, l'objectiu és valorar si l'alumnat comprèn el que llegeix, si s'expressa amb claredat o la coherència en la redacció. Avui, és el torn de la prova de ciències i anglès.



El resultat se sabrà a l'abril

Els centres educatius sabran els resultats de les proves a partir del 18 d'abril.

El primer examen va ser el de matemàtiques. Els estudiants van tenir una hora per respondre 31 preguntes relacionades amb la numeració i el càlcul i, entre d'altres, van haver de calcular la superfície i el volum de l'habitacle d'un hàmster o l'àrea d'un requadre. També van haver d'interpretar diferents gràfics i calcular percentatges, així com respondre qüestions relacionades amb l'estadística i l'atzar.

A les deu del matí va arribar la prova de castellà. Els alumnes es van trobar, en primer lloc, l'escrit «El extraordinario invento del cinematógrafo», un text adaptat d'El anarquista que se llamaba como yo, de Pablo Martín Sánchez.

El segon text de la prova va consistir en dos fragments sobre César Bona, el candidat espanyol a millor professor del món. El primer, signat per María de Sancha Rojo i publicat al Huffingtonpost, parla sobre el currículum de Bona, la seva proposta didàctica i la seva nominació als Global Teacher Prize, considerats els premis Nobel dels mestres. El segon fragment, titulat «No pudo ser», signat per S. Arcega i publicat al diari El Heraldo, explica que Bona es va quedar a les portes d'aconseguir el premi i relata que actualment no imparteix classes i col·labora en una ONG. L'examen també va incloure una redacció d'almenys 125 paraules sobre el tema «Com és per a tu un bon professor?».