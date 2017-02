Esllavissades a la C-153 antiga al seu pas per Camprodon

Pas alternatiu a la C-153 antiga al seu pas per Camprodon a causa d'unes esllavissades a la carretera.

L'anomenada collada de Capsacosta a l'alçada del quilòmetre 79 presenta rocs a la calçada i per això des d'ahir a la tarda hi ha problemes per circular-hi.

A causa de la incidència que es va produir per la pluja s'hi dóna pas alternatiu.

Els Bombers ahir també van haver d'actuar a Queralbs a la GIV-5217 per la presència de rocs a la via. I aquest matí a la N-152a , al seu pas per les Llosses, també hi ha hagut una esllavissada a l'alçada del quilòmetre 7.