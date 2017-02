Intenten obrir la caixa forta de l'oficina de Correus de Sant Joan les Fonts

Els lladres van voltar l'edifici de l´emissora municipal i de correus de Sant Joan les Fonts per la part de darrere. El fet va tenir lloc la nit del dilluns 6 al dimarts 7 de febrer. Des de la travessa de la GI-522 van traspassar la barana d´un aparcament i es van situar a la part de darrere de l´Oficina de Correus de Sant Joan.

Van fer dos forats a la porta de darrere per poder alçar la barra transversal de protecció i entrar sense impediments. L´edifici està al costat de la carretera, però a la nit, des que el pont d´accés al poble està tallat per obres, hi ha molt poc trànsit.

Sense cap obstacle ni gairebé perill, van poder obrir els paquets del correu postal i els sobres que hi havia sobre els prestatges. La impunitat els va fer intentar fixar-se en la caixa de cabals. Van intentar obrir-la sobre la base de manipular el sistema d´obertura amb clau d´accés, però només van aconseguir desmuntar l´aparell.

També van quedar senyals d´haver intentat fer voltar la clau i tampoc van aconseguir res. Els intents d´esbotzar la porta van bloquejar-la i ara encara roman tancada a l´espera que un expert l´arregli. Per sort, els lladres no van fer malbé els aparells elèctrics de pesar les cartes i els paquets ni l´ordinador, i el servei de correus no va quedar afectat per la irrupció dels lladres a Correus.

Com que no van treure rendiment de l´entrada a l´oficina de Correus, van intentar obrir una porta lateral per tal d´accedir al pis superior, on hi ha les dependències de l´emissora Ràdio Sant Joan. Això no obstant, no van poder obrir.

En les darreres setmanes, els lladres han entrat a equipaments municipals per robar. En concret van entrar en un pis nou, al Centre d´Atenció Primària i dues vegades van trencar el vidre del casal de jubilats i van entrar-hi. En totes les seves accions, els lladres han fet les destrosses necessàries per entrar per la força als locals però, si bé s´han endut coses o diners, han estat robatoris de molt poc valor. Els lladres duien guants per no deixar empremtes i anaven tapats per no ser reconeguts per les càmeres de seguretat.