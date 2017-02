L´alcalde de Celrà respon a l´exèrcit que no els vol al poble

L'Exèrcit ha comunicat als Ajuntaments de Girona i Celrà que dilluns vinent farà maniobres militars per camins rurals dels dos termes municipals. Defensa desplegarà fins a 80 soldats i quatre camions lleugers tot terreny per la zona, en un exercici on els efectius faran una marxa d'enduriment.

L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà (CUP), ja ha respost que, de cap de les maneres, vol soldats recorrent el poble o el terme municipal. L'equip de govern ha emès un ban on recorda que al novembre passat van aprovar una moció rebutjant la presència de l'Exèrcit i creu que les maniobres no són res més que "una estratègia" per atemorir-los i laminar tots els passos que han fet a favor del procés sobiranista.

"Fins ara mai havien vingut a fer maniobres; no és casualitat", diu Cornellà. Per la seva banda, l'Ajuntament de Girona encara no s'ha pronunciat, però la CUP ja ha demanat a l'alcaldessa que mogui fitxa i "prengui mesures immediates per impedir la presència de l'Exèrcit".