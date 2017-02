L´Oncoswim vol recaptar 6.000 euros per a la recerca gironina contra el càncer de mama

La nova edició del repte solidari Oncoswim vol ajudar a ampliar la recerca sobre el càncer de mama triple negatiu que desenvolupen la Universitat de Girona i l'Institut Català d'Oncologia. La segona travessa benèfica organitzada per l'Oncolliga i el CN RadikalSwim, que se celebrarà el 17 de juny a la Costa Brava, s'ha marcat com a objectiu aconseguir 6.000 euros per finançar un projecte d'investigació gironí sobre un tipus de càncer molt agressiu que afecta sobretot dones joves i que representa el 20% dels tumors de mama que es diagnostiquen.

Els equips de nedadors que se sumin a la cursa han de fer un donatiu de com a mínim 500 euros a la Fundació Oncolliga Girona, que els destinarà a ampliar l'abast del projecte d'investigació del Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques (TargetsLab) de la UdG en col·laboració amb l'ICO Girona. La recerca dirigida per les doctores Teresa Puig i Gemma Viñas consisteix en un estudi clínic seleccionant mostres de pacients gironines diagnosticades de càncer de mama triple negatiu per analitzar si expressen diferents biomarcadors (proteïnes) que puguin ser possibles dianes de nous tractaments basats en els derivats del te verd.

L'estudi d'entre 100 i 120 mostres té un cost de 20.000 euros. Amb el donatiu de la primera Oncoswim, de 5.128 euros, es va adquirir material fungible per a l'experimentació clínica i la voluntat dels organitzadors és aconseguir 6.000 euros més per garantir la continuïtat del projecte. En aquest any, ha explicat la doctora Puig, s'han processant una vuitantena de mostres de pacients i volen arribar a unes 30 o 40 a més. A més, han analitzat el primer biomarcador en els tumors de les pacients, i l'objectiu és estudiar-ne quatre o cinc més.



Doble repte esportiu

El repte consisteix a nedar en equips de quatre persones els 30 quilòmetres que separen l'Estartit de Calella de Palafrugell, passant per les illes Medes i les Formigues. Els equips poden nedar en grup o per relleus i van acompanyats en tot moment per una embarcació amb patró, a més d'altres naus i caiacs que els fan seguiment durant el recorregut.

Paral·lelament, també se celebrarà una prova de natació més popular, la Milla Solidària Oncoswim, que coincideix amb el darrer tram del recorregut. Són 1,5 quilòmetres entre les platges de Llafranc i del Portbo i l'objectiu és que l'arribada dels nedadors sigui al mateix temps que la dels primers equips de l'Oncoswim.