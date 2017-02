Moció d'ERC i d'Alternativa per Llagostera sobre l'habitatge

Els grups d'ERC i d'Alternativa per Llagostera han presentat una moció sobre l'habitatge per debatre al ple municipal de la setmana vinent. El text demana l'aplicació de mesures relacionades amb la nova llei d'habitatge. Així, la moció reclama a l'Ajuntament de Llagostera que es doti «dels recursos econòmics, tècnics i materials necessaris per establir un programa d'inspecció dels edificis residencials susceptibles de ser incorporats al registre d'habitatges buits i ocupats». També sol·licita que les dades que s'obtinguin s'incorporin al pla local d'habitatge i al pla local de joventut. En aquesta línia, el text demana al consistori municipal que promogui l'expropiació temporal dels immobles buits, seguint els criteris que estableix la llei d'habitatge. Per acabar, la moció reclama a l'Ajuntament de Llagostera que compleixi la mateixa normativa en el reallotjament de les persones desnonades.