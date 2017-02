S'accidenta ben beguda a la N-II a Maçanet

Els Mossos d´Esquadra han denunciat penalment una dona que triplicava la taxa màxima d´alcohol permesa després d´accidentar-se a la N-II a Maçanet de la Selva. La jove té 21 anys, nacionalitat espanyola i és veïna de Calella. Els Mossos la van denunciar com a presumpta autora d´un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa d´alcohol penalment punible. Els fets van passar dissabte a l´altura del quilòmetre 684 de la N-II, a Maçanet de la Selva. Cap a les 7 del matí un turisme va sortir de la via i va xocar amb una tanca protectora. Un testimoni va alertar els Mososs que la conductora del turisme, després de l´accident, va continuar circulant en sentit nord. Els agents de Trànsit es van dirigir al lloc dels fets i van comprovar que la conductora s´havia aturat, al quilòmetre 689, per canviar la roda. El testimoni, que també es va aturar, va fer que la jove desistís de continuar conduint fins l´arribada dels agents. Tot seguit, van comprovar que la conductora, que havia resultat il·lesa, presentava símptomes evidents d´anar beguda. En fer-li la prova d´alcoholèmia va donar 0.77 mg d´alcohol per litre d´aire expirat, més de tres vegades per sobre del límit màxim permès, que en aquests cas era de 0.25 mg/l. La dona haurà de comparèixer davant del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia. e.b.