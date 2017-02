Bianya reclama un pas per a vianants per travessar la riera de Llocalou

L'Ajuntament de la Vall de Bianya reclama un pas per vianants que travessi la riera de Llocalou i eviti haver de passar pel pont de la N-260 situat a la sortida del nucli de Llocalou per Olot.

L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixach (PDeCAT), ha explicat que fa unes setmanes va mantenir una conversa amb tècnics del Ministeri de Foment, als quals els va demanar la passarel·la per a vianants entre d'altres millores a la N-260 al seu pas pel terme de la Vall de Bianya.

Reixach ha definit que els vianants quasi no tenen espai per passar pel pont de la carretera N-260 i és perillós per causa del trànsit que hi passa.

Ha indicat que hi ha molta gent que vol anar de la urbanització la Roureda a Llocalou i li costa molt. També ha assenyalat que hi ha molta gent de la Canya i de Sant Joan les Fonts que des de casa seva van a caminar per la via verda que acaba a l'Hostalnou i han de passar per força pel pont. Encara ha assenyalat el mercat de la Canya, que s'estén al costat de la N-260 i atrau molta gent de Llocalou.

Ha considerat que tanta demanda d'usuaris fa que la passarel·la sigui de molta necessitat. A més, ha indicat que mentre la facin és igual la forma.