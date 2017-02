El carnestoltes de Banyoles utilitzarà l'aparcament de la discoteca La Nau

L'aparcament de l'antiga discoteca La Nau, de Banyoles, serà dissabte el nou emplaçament de l'envelat de carnestoltes. El lema de la festa d'enguany, triat per les AMPA i entitats de Banyoles i del Pla de l'Estany, té a veure amb la música: «BanyoLa-Si-Fa-Sol Dona la nota».

El centre de la ciutat i la plaça de les Rodes acolliran gran part de les activitats, després que l'any passat es recuperés el lloc com a centre neuràlgic del Carnaval. Entre les activitats destaquen la rua infantil, que espera 2.000 participants dissabte a la tarda, i la nocturna, que transcorrerà per diversos carrers de la ciutat. Després, començarà un concert a l'envelat de la plaça de les Rodes i, a un quart de 3 de la matinada, s'iniciarà la Baixada de Disfresses. L'envelat de dissabte s'instal·larà a la zona de la Farga, a l'aparcament de l'antiga discoteca La Nau i no a barraques, com era habitual.