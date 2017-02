Detenen un home per trencar 4 aparadors d'un carrer d'Olot

Un home de 43 anys ha estat detingut aquest migidia a Olot per haver llençat una pedra als aparadors de 4 botigues del carrer Sant Rafel d´Olot. L´home havia iniciat un itinerari amb bicicleta des de la plaça Clarà i de bon primer va llençar diverses vegades la pedra contra l´aparador de l´òptica que fa xamfrà entre les voltes de la plaça Clarà i el carrer Sant Rafel. La pedra de força dimensió va rebotar contra els vidres, però els va deixar inservibles.

Tot seguit va recollir la pedra i la va llençar contra la porta i l´aparador d´una botiga de roba infantil. Després dels impactes, va recollir la pedra i la va dirigir contra els aparadors d´una botiga d´esports i una de roba.

L´home hauria continuat amb la ruta contra els aparadors del carrer Sant Rafel, però dos joves el van avisar i el van aturar. Després va passar un policia municipal que va procedir a la seva detenció.

Testimonis han assenyalat que des de feia uns dies veien passar l´home que l´han definit com de mitjana estatura, prim, una mica calb i d´aspecte deixat. Han indicat que des de feia uns dies dormia al ras a la Plaça Clarà. Quan van passar els fets no hi havia gaire vianants i la major part dels botiguers eren fora, perquè havien acabat de tancar les botigues.