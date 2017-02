ERC de Sant Joan acusa l'Ajuntament de deixar perdre cinc llocs de treball

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha fet un comunicat en el qual lamenta que l'Ajuntrament de Sant Joan de les Abadesses no hagi optat als contractes del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

Segons ERC, la convocatòria tenia com a objectiu incentivar la contractació laboral en pràctiques per part d'ajuntaments i consells comarcals de joves amb formació per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral.

Apunten que el programa no tenia cap cost addicional per a l'Ajuntament. Expliquen que només feia falta buscar joves que haguessin acabat els seus estudis i donar-los una opció laboral en pràctiques durant sis mesos a qualsevol de les àrees tècniques, socials o administratives de l'ajuntament.