La Fapac reclama a Ensenyament que assumeixi la gestió del menjador escolar

La Federació d'associacions de pares i mares de Catalunya (Fapac) ha presentat al·legacions al nou Decret de menjadors escolara del Departament d'Ensenyament, en les quals demana a la Conselleria que n'assumeixi la gestió directa, ara delegada als Consells comarcals. La Fapac també vol que l'administració doni competències per gestionar i contractar el servei a les famílies que s'hagin organitzat en entitats sense ànim de lucre. Precisament, fa uns cursos, aquest darrer aspecte va portar l'AMPA de l'escola de Vilobí d'Onyar a denunciar el Consell comarcal de la Selva.

La federació que representa la majoria d'associacions de mares i pares d'alumnes de l'escola pública a Catalunya també defensa que el servei de menjador s'inclogui en el projecte educatiu del centre, en el currículum i en la dinamització d'altres recursos pedagògics del col·legi, per part del personal encarregat d'acompanyar l'alumnat durant l'hora de dinar. Pel que fa a aquest horari, la Fapac considera que s'hauria de reconèixer com a temps educatiu.

D'altra banda, aquest col·lectiu proposa que es creï una comissió específica del servei de menjador a dintre del Consell Escolar de Centre, així com també que representants del Departament d'Ensenyament i de Salut de la Generalitat en facin un control extern.

Els seus suggeriments també afecten l'elaboració dels menús, en el sentit que garanteixin una alimentació equilibrada i supervisada per nutricionistes experts; en aquest punt, les al·legacions de la Fapac especifiquen que el menjar s'hauria de cuinar amb productes de proximitat, ecològics i de temporada.



Vetlladors i monitors

Per últim, la federació d'AMPA exigeix que hi hagi un vetllador per cada alumne de necessitats educatives especials que utilitzi el servei i determina el nombre de monitors de menjador per escolar: 1 per cada 15 alumnes de Primària, i 1 per cada 25 estudiants de Secundària.