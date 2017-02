Girona registra els nivells de pluja més alts de Catalunya amb més de 130 litres en cinc dies

El prolongat episodi de pluges ha deixat uns valors acumulats de més de 110 litres per metre quadrat al Pirineu i 130 al nord de l'Alt Empordà. Així ho ha anat registrant el Servei Meteorològic de Catalunya, que ahir al migdia informava que les estacions del Ripollès, Alt Empordà i Garrotxa van ser les que més pluges van acumular de tot el país des que van començar les pertorbacions fa cinc dies.

De fet, 18 de les 31 estacions de Catalunya que van registrar més de 50 litres corresponen a la xarxa de les comarques gironines. En molts casos, les pluges caigudes al Pirineu es van traduir en importants gruixos de neu.

Això va obligar estacions d'esquí gironines com Vallter 2000 a tancar ahir les seves portes per fer tasques de prevenció d'allaus. Els responsables de l'estació, però, veuen amb bons ulls aquesta nevada ja que garanteix neu pràcticament pel que queda d'hivern.

La pluja també va provocar esllavissades lleus a diferents vies gironines. A l'anomenada collada de Capsacosta a l'alçada del quilòmetre 79 va presentar rocs a la calçada i per això des de dimarts a la tarda hi havia problemes per circular-hi. Pel que fa a les xifres, la terminal del Meteocat d'Albanyà va registrar més de 130 litres per metre quadrat des del dia 11 de febrer. Al Ripollès, Molló i Setcases van recollir 117 i 110 litres respectivament, i a la resta de la comarca les precipitacions no van baixar dels 70 litres per metre quadrat.



Un procés natural

Paral·lelament, l'Associació de Naturalistes de Girona va defensar ahir el paper protector dels residus marins a l'hora de preservar les platges davant dels temporals. En un comunicat, l'entitat va explicar que quan hi ha un temporal de grans dimensions arriben a la platja grans quantitats de restes marines, bàsicament de plantes marines (fanerògames). «Les restes marines naturals que arriben a les platges no són escombraries, ni brutícia, ni tan sols arriben a provocar cap problema sanitari. En canvi generen molts beneficis com ara la protecció gratuïta contra altres temporals i la pèrdua de sorra, atès que aquestes restes estructuren i fixen la sorra» destaquen entre d'altres virtuds.